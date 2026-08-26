Axel Kicillof presentó el plan bonaerense para afrontar el Súper Niño: "Hay que estar preparados para el peor escenario"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta tarde en la presentación oficial del Plan de Gestión de Riesgo ante la inminente llegada del fenómeno natural "Súper Niño".

El acto se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de La Plata y contó con la participación de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

"Hemos vivido fuertes inundaciones pero este fenómeno es masivo y en la peor de las hipótesis afectaría a gran parte del territorio bonaerense", alertó Kicillof.

Axel Kicillof anticipó los detalles del Plan de Gestión de Riesgo.

Además, anticipó que creará una mesa interministerial para abordar los avances del fenómeno. "Venimos trabajando hace tiempo ante el pronóstico del Súper Niño, trabajamos en distintas cuencas y decidimos crear una Mesa Interministerial que tendrán vínculo directo con los intendentes", explicó Kicillof.

"Es importante que los bonaerenses están al tanto de que se avecina, con alta probabilidad, un fenómeno que puede tener manifestaciones muy graves. Hemos vivido fuertes inundaciones pero este fenómeno es masivo y en la peor de las hipótesis afectaría a gran parte del territorio bonaerense", remarcó el gobernador.

Y agregó: "Si Dios quiere tendremos menos gravedad de la esperada pero hay que estar preparados para el peor escenario, con lluvias abundantes y frecuentes".

Según detalló el mandatario "hay un 95% de que El Niño sea muy fuerte, ya alcanzó los parámetros de fuerte pero superaría ese umbral crítico", precisó.

Durante el anuncio, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, señaló que el escenario genera preocupación para lo que resta del año y la primera mitad de 2027. Según explicó el funcionario, las proyecciones meteorológicas anticipan eventos climáticos adversos que requerirán reforzar los programas de prevención y respuesta ante emergencias.

Carlos Bianco estuvo presente en el acto de presentación que se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de La Plata.

Por su parte, la ministra de Ambiente detalló que el fenómeno de El Niño ocurre a partir del incremento de la temperatura en la superficie del océano, lo que altera los patrones atmosféricos habituales. En ese sentido, señaló que existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones se registren con mayor frecuencia, intensidad y continuidad, un proceso que se intensifica por el cambio climático.

Vilar planteó que se trata de un evento de características "excepcionales". Según los informes presentados, existe un 90% de probabilidad de atravesar un "Niño muy fuerte" y un 69% de posibilidades de que se registre un evento histórico, potencialmente el de mayor intensidad desde 1950.

La funcionaria indicó que los tres grandes eventos meteorológicos registrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los últimos 35 años ocurrieron en contextos de El Niño. Explicó que la recurrencia de precipitaciones en períodos breves incrementa la humedad del suelo, disminuye la capacidad de infiltración y genera la saturación de los terrenos, lo que sumado a la crecida de arroyos y lagunas favorece la repetición de anegamientos e inundaciones.

El plan de prevención que aplicará el Gobierno

El pronóstico prevé una alta probabilidad de lluvias superiores a las normales entre agosto y octubre en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con registros calificados como muy altos en la zona del sudoeste. Ante este escenario, Vilar presentó un plan de prevención que incluye diagnósticos territoriales, un mapa municipal de riesgo, la instalación de 24 nuevas estaciones meteorológicas, la entrega de kits de gestión de riesgos y la incorporación de pluviómetros comunitarios.

En lo que respecta a la infraestructura, el ministro Gabriel Katopodis detalló tres niveles de acción. El primero abarca el monitoreo mediante la creación de un visor provincial único en tiempo real, que integrará 42 estaciones del Ministerio, 208 proyectadas o licitadas y aquellas incorporadas por convenios, para que los intendentes supervisen el estado de las cuencas.

Katopodis citó un informe de la Autoridad del Agua (ADA) que califica como "muy crítica" la saturación del suelo en las zonas centro, este y noroeste de la provincia.

Asimismo, precisó que siete municipios ya superaron el 50% de la media anual de precipitaciones, motivo por el cual se coordinarán protocolos con La Pampa para regular el caudal de agua liberado hacia la provincia en cuencas compartidas como el Río Quinto.

En cuanto al segundo nivel de intervención, Katopodis informó la contratación de más de 33 mil horas de maquinaria por una inversión de $5.700 millones para el mantenimiento de canales y emergencias.

El plan incluye además la limpieza de arroyos mediante cooperativas, el mantenimiento vial de accesos y la puesta en marcha de un plan de contingencia con sistemas móviles de almacenamiento energético para garantizar los servicios públicos.

El tercer nivel contempla las obras estructurales, las cuales cuentan con un presupuesto plurianual asignado de $2,1 billones. Actualmente se ejecutan 139 proyectos hidráulicos, entre los que figuran intervenciones en Bahía Blanca, la obra del Canal Maldonado, el Plan del Río Salado y la presa de Pergamino, la cual se encuentra próxima a ser licitada.

En su intervención, Katopodis cuestionó la paralización de la obra pública por parte del Gobierno nacional, al señalar que no completó el tramo IV del Plan del Río Salado. Asimismo, el ministro criticó el desfinanciamiento de las políticas hídricas y la falta de asignación de los recursos del impuesto a los combustibles destinados originariamente al Fondo Hídrico.

"La ausencia del gobierno nacional además provoca una grave falta de coordinación", afirmó luego el Gobernador. "Se viene El Súper Niño y no hemos recibido ningún ofrecimiento o acompañamiento por parte del gobierno nacional. No sólo está ausente sino que se queda con el dinero recaudado en el Fondo Hídrico compuesto por un aporte que realizamos todos cada vez que cargamos nafta", cuestionó.

En tanto, el ministro de Seguridad detalló cómo será el plan de cuatro ejes: alerta temprana, coordinación, fortalecimiento logístico y articulación con agencias y organizaciones de la sociedad civil.

El proyecto contempla el acompañamiento a los municipios, monitoreo permanente y coordinación entre la Policía, equipos de rescate, Bomberos y Defensa Civil, que está organizada en 12 zonas. Además, la Provincia reforzó su logística con patrulleros, motos de agua, gomones, embarcaciones y aeronaves.

Alonso señaló que el objetivo es que el 80% de los municipios pueda implementar sistemas de alerta temprana y destacó el trabajo conjunto con las tres federaciones de Bomberos, la Superintendencia Siniestral y Seguridad Rural, con especial atención a zonas como el Delta.

Como continuidad de la agenda de gestión, el gobernador se trasladará el próximo lunes a la provincia de La Pampa para reunirse con su par, Sergio Ziliotto. Ambos firmarán un convenio bilateral para coordinar protocolos de respuesta frente a los posibles efectos del Súper Niño.