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Martes, 9 de junio de 2026

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ENCUENTRO

Axel Kicillof recibió al embajador de Francia "para seguir fortaleciendo lazos"

El gobernador de Buenos Aires mantuvo un encuentro con el representante francés con el objetivo de continuar construyendo relaciones y "analizar los desafíos".

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro de trabajo con el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, con el fin de robustecer la agenda bilateral a nivel subnacional.

La reunión formal, llevada a cabo este lunes, tuvo como propósito principal fortalecer los mecanismos de cooperación conjunta entre el territorio bonaerense y la nación europea. 

Del intercambio institucional también formó parte el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco.

Agenda multilateral y coyuntura internacional

Durante el espacio de diálogo, el mandatario provincial y el diplomático europeo repasaron de manera integral los principales ejes de la coyuntura global. 

Entre los tópicos destacados de la jornada, las autoridades abordaron los desafíos actuales que enfrenta el multilateralismo, así como el estado de las relaciones comerciales, políticas y culturales entre Europa y América Latina.

Al término de la audiencia, Axel Kicillof calificó la mesa de trabajo como altamente productiva y se refirió a las metas fijadas para el mediano plazo en sus canales oficiales: "Productivo encuentro con Romain Nadal, embajador de Francia en Argentina, para seguir fortaleciendo lazos de cooperación y analizar los desafíos y las relaciones entre Europa y América Latina en este mundo en transición".

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