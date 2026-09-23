La Ciudad baja el impuesto a las patentes: "6 de cada 10 autos van a pagar menos"

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una reducción general en el Impuesto a las Patentes a partir del año 2027, por lo que unos 824.000 vehículos, que representan la mitad del parque automotor, abonarán un monto menor en comparación con este año.

"Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie. Y de 1.630.000 autos, 6 de cada 10 van a pagar menos. Y el resto van a pagar exactamente lo mismo que ahora. Ni un peso más", sostuvo Jorge Macri junto a su gabinete.

La medida estará contemplada en el proyecto de Ley de Presupuesto que el Ejecutivo porteño presentará formalmente en la Legislatura el próximo miércoles 30 de septiembre. Actualmente, este impuesto tiene un esquema gradual para que cada vehículo pague según lo que vale. A esta modalidad se le sumará una fuerte reducción de alícuotas en todos los tramos.

Presupuesto 2027: BAJA HISTÓRICA DE PATENTES. 6 de cada 10 autos van a pagar menos y el resto van a pagar exactamente lo mismo que este año. Nadie va a pagar más. https://t.co/EuJzLov4ZA September 23, 2026

Durante la presentación, el jefe de Gobierno porteño agregó: "Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles".

La administración porteña detalló el proceso de desregulación y reconversión de las estructuras burocráticas del Estado: "Redujo la planta administrativa de la administración pública un 15%, equivalente a 8.954 cargos administrativos menos, su punto más bajo en diez años; eliminó 359 cargos gerenciales; disolvió seis fondos y fideicomisos ineficientes y cerró 40 comedores fantasma que representaban un erogación anual de $16.000 millones".

Además, se impulsaron las concesiones: ya hay más de 230 activas y 60 en proceso. "Todas estas medidas, y otras como el cobro a prepagas y extranjeros en los hospitales, se tradujeron en un excedente financiero que hizo posible avanzar en la baja de impuestos", señalaron.

En esa línea, Macri sostuvo: "La eficiencia del Estado no es una cuestión técnica. Es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos. Porque cada peso que gasta el Estado salió antes del esfuerzo de alguien. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos".

La aplicación de todas estas medidas posibilitará:

Un 50% del parque automotor, 824.000 vehículos, va a pagar menos que este año,

El 40%, 654.000 vehículos, pagará exactamente lo mismo que pagó durante 2026.

Y el 10% restante, 152.000 vehículos, dejará de pagar el impuesto, ya que se amplía el beneficio de la exención por antigüedad, que pasa de 25 a 20 años.

Ejemplos:

Renault Kwid 2025: hoy paga $134.300 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $72.000. Una reducción en el impuesto del 46% y más de $62 mil menos por boleta.

Peugeot 208 2023: hoy paga $136.500 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $87.800. Una reducción en el impuesto del 35% y casi $50 mil menos.

Fiat Cronos 2020: hoy paga $110.900 por boleta bimestral. El año que viene va a pagar $56.800. Una reducción en el impuesto del 49%, más de $54 mil menos por boleta.

Volkswagen Gol 2014: hoy paga $17.600 por boleta y va a pagar lo mismo el año que viene.

Chevrolet Corsa 2006: hoy paga $14.700 por boleta. Desde el año que viene no va a pagar nada porque tiene más de 20 años y queda exento.

Autos eléctricos e híbridos: para seguir reduciendo la contaminación ambiental y sonora, en la Ciudad los vehículos eléctricos continuarán exentos del pago del impuesto. Los híbridos tendrán el mismo beneficio de hoy: exención total durante los primeros dos años. En el tercer año se comienza progresivamente a pagar el impuesto, hasta que a partir del sexto año se paga el total.

"El presupuesto 2027 es una declaración de principios. Por eso también volvemos a eximir del ABL a hoteles, restaurantes y librerías durante todo el primer semestre. Y eximimos de la Contribución por Publicidad a miles de PyMEs porteñas. También bajamos un 30% la plusvalía, para incentivar la construcción, la inversión y el empleo. Y por eso una vez más presentamos un presupuesto con equilibrio fiscal", completó Jorge Macri.

Más medidas de alivio fiscal para los vecinos

Esta iniciativa de la Ciudad para el próximo año se suma a otras decisiones de alivio fiscal que la gestión impulsó desde 2024: