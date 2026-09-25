Subió el dólar y el Banco Central no compró divisas por tercera vez en el año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró su participación en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) sin realizar compras de divisas, interrumpiendo su racha de acumulación de reservas por tercera vez en lo que va del año.

La jornada financiera estuvo condicionada por una mayor demanda privada e incrementos en las cotizaciones libres del billete verde.

Comportamiento del mercado y cotización del dólar

La inacción compradora de la entidad monetaria coincidió con un escenario de tensión cambiaria en el mercado local. Durante la Rueda, el dólar oficial cotizado en el Banco Nación registró un incremento hasta los $1545, mientras que el dólar blue mantuvo la tendencia alcista y operó en torno a nuevos valores máximos.

En el segmento mayorista, las operaciones de la jornada mostraron un volumen acotado en comparación con las ruedas previas. El volumen operado obligó a la autoridad monetaria a abstenerse de volcar pesos para absorber la oferta exportadora sin convalidar mayores presiones sobre la paridad cambiaria.

Presión sobre las reservas y panorama financiero

El freno en las compras netas se produce en una semana clave marcada por vencimientos de compromisos externos del Tesoro Nacional y el pago de deuda con organismos multilaterales. El contexto internacional, con subas en las tasas de los bonos de Estados Unidos, sumó volatilidad a los activos de la región.

Pese al resultado neutro en la mesa de operaciones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene un saldo comprador positivo en el balance acumulado del mes, en tanto analistas del sector monitorean la evolución de la liquidez y las liquidaciones del sector agroexportador.