El Banco Mundial recortó el crecimiento de Argentina para 2026 y 2027

El Banco Mundial reajustó este martes sus proyecciones de crecimiento económico para la Argentina respecto de sus previsiones anteriores. De acuerdo con el nuevo reporte del organismo multilateral, la actividad económica local se expandirá un 2,1% del PBI en 2026 y alcanzará un 3% en 2027.

Estas estimaciones suponen un recorte moderado frente a los cálculos difundidos hace cuatro meses, cuando la entidad multilateral proyectaba un avance del 3,6% para 2026 y del 3,7% para 2027. La corrección alinea los números locales con un ritmo de recuperación más moderado dentro del escenario de América Latina.

Pese a la revisión a la baja, el informe destaca un dato estructural positivo para la economía argentina. De cumplirse las estimaciones actuales, el país logrará encadenar tres ejercicios consecutivos de expansión (2025, 2026 y 2027), un fenómeno de continuidad que no se registraba desde hacía casi 20 años.

Factores clave del ajuste y el contexto en América Latina

Según detalló el Banco Mundial, este ciclo prolongado de crecimiento sostenido se fundamenta en los procesos de ajuste fiscal, las reformas tributarias y una mayor apertura comercial ejecutados por la administración nacional.

Para el conjunto de América Latina y el Caribe, el organismo estimó una tasa de crecimiento económico promedio del 2,2% para 2026. En este contexto regional, las cifras del país se mantienen cerca de la media regional proyectada.