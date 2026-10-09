El Gobierno licita la construcción del muelle militar de Ushuaia por más de $189.000 millones

El Ministerio de Defensa la Nación autorizó el llamado a licitación pública nacional para la construcción del muelle militar de la Base Naval Integrada Ushuaia, con un presupuesto oficial fijado en $189.321.118.168.

El proyecto contempla un plazo de ejecución de 36 meses e integra un plan amplio para el desarrollo de infraestructura complementaria y la adquisición de maquinaria y equipos en la punta oriental de la península fueguina.

La medida se formalizó mediante la Resolución 704/2026, firmada el 7 de octubre por el ministro Carlos Alberto Presti y publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Esquema de contratación y procedimiento licitatorio





La licitación se tramitará bajo la modalidad de etapa única a través del sistema electrónico CONTRAT.AR. El esquema financiero combinará pagos por unidad de medida y por ajuste alzado, de acuerdo con lo estipulado en el texto normativo.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada Argentina quedó a cargo de la organización del llamado, la fijación de la fecha y hora de apertura de las ofertas y la publicación formal del procedimiento.

Asimismo, la resolución ministerial dejó aprobados los pliegos particulares, las especificaciones técnicas y los planos del proyecto.

Asignación presupuestaria, supervisión y facultades delegadas





Los recursos financieros para la obra se imputarán directamente a las partidas del presupuesto del Estado Mayor General de la Armada. En el plano operativo, la Dirección General del Material de la fuerza tendrá bajo su órbita la dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura asumirá la inspección técnica de los trabajos.

El mapa del muelle de la Base Naval Integrada que se construirá en Ushuaia.

En cuanto a las atribuciones administrativas, la cartera de Defensa delegó en el jefe de la Armada la firma del contrato definitivo, la emisión de circulares aclaratorias y la aplicación de eventuales multas o penalidades a las contratistas.

Sin embargo, la decisión final respecto a la adjudicación continuará como una facultad reservada de manera exclusiva al Ministerio. De esta forma, la resolución habilita el proceso licitatorio, por lo que el inicio de los trabajos quedará supeditado al avance de las etapas posteriores de contratación.

Los objetivos de la Base Naval Integrada





Cabe recordar que la decisión de avanzar con el desarrollo de la Base Naval Integrada de Ushuaia, bajo la órbita de la Armada Argentina, se enmarca en una política de fortalecimiento de la infraestructura naval y marítima en el extremo sur del país. Aunque la iniciativa fue anunciada por el presidente Javier Milei en la cadena nacional vinculada a las Islas Malvinas, cuando también impulsó las sanciones contra empresas que operen en ese territorio en disputa.

Si bien el proyecto original remite a los años 90, comenzó a tomar forma en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, aunque con limitados avances. Para diciembre de 2023, la obra había alcanzado un 9,13% de avance.

Sin embargo, con la llegada del líder de La Libertad Avanza a la Presidencia el envío de fondos quedó interrumpido como parte de la política de reducción del gasto público y priorización del equilibrio fiscal con el freno de las obras públicas.

Ahora, ante las nuevas tensiones con Reino Unido por las Islas Malvinas, el Gobierno libertario busca priorizar un polo estratégico comercial y logístico. Contando con una base naval y un aeropuerto ya incorporados, se podría ampliar las capacidades estratégicas y militares, además de promover una comunicación más directa entre Ushuaia y la Antártida.

El proyecto prevé un muelle de desarrollo de atraque, instalaciones para logística antártica, edificios de servicios marítimos, infraestructura para el Área Naval Austral y la Base Naval Ushuaia, y viviendas para el personal.

Las aspiraciones son lograr una reactivación de la economía científica, un amplio monitoreo del círculo comercial marítimo, la expectativa del ingreso de divisas al país y una logística que disminuya la distancia entre los polos.

La mirada sobre las Islas Malvinas: "Paso muy importante"





También se puede recordar que hace un mes, el ministro Presti, y el canciller Pablo Quirno, visitaron la zona donde se construirá la Base Naval para conocer los detalles técnicos.

"Esta decisión del presidente es un paso muy importante en nuestra estrategia sobre la Causa Malvinas. Esta estrategia integral que se ha diseñado en estos meses de trabajo va a permitir defender nuestros intereses desde una perspectiva completamente diferente a la que se ha hecho hasta ahora", apuntó el titular del Palacio San Martín durante la recorrida.

"Si Ushuaia es el punto más cercano a la Antártida y desde allí se darán servicios logísticos a todos los países que también tengan presencia allí, esto nos va a permitir revalidar nuestro reclamo de soberanía de una manera diferente", planteó el funcionario.

Por su parte, Presti graficó el estado de situación actual de la Base Naval: "Lo sintetizaría con la nada misma. Hay un monolito y hay un playón de cemento. Venimos a cambiar eso. Hay una decisión presidencial, hay un decreto y tenemos los recursos por primera vez en cuarenta años, que ya los tiene el Ministerio de Defensa, ya los tiene la Armada, para ponerlos en ejecución".

"Cien por ciento argentina. Hasta por el nombre mismo uno lo puede identificar: es una base naval integrada porque pertenece cien por ciento a la Armada argentina. No está vinculada con otros países, no es una base combinada", explicó el ministro de Defensa y completó: "No hay posibilidad de ninguna otra vinculación con países que vengan a aportar sus recursos o a pretender tener algún tipo de interés en nuestra patria".