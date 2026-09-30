"Basura repugnante": Milei llegó a Paris y una organización protesta por sus ataques "sistemáticos" contra la prensa

En el marco de la visita oficial del presidente argentino Javier Milei a París, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) comenzó este miércoles una acción de concientización en las calles de la capital francesa por sus ataques contra los medios de comunicación. El organismo internacional denunció el "mecanismo sistemático de descrédito y denigración" del líder de La Libertad Avanza.

De esta manera, un camión equipado con pantallas LED comenzó a recorrer la ciudad francesa proyectando algunos de los mensajes más agresivos difundidos por el mandatario en redes sociales contra periodistas. "Ha elegido profundizar la violencia verbal, los insultos y la desinformación", alertó el director general de Reporteros Sin Fronteras, Thibaut Bruttin.

La movilización, programada hasta el próximo viernes, coincidió con la publicación de un informe de la entidad que determinó que el Jefe de Estado publica o comparte una media de más de 35 mensajes hostiles al día contra la prensa en sus redes sociales. Entre las frases exhibidas en las pantallas en la vía pública figuran:

" No odiamos lo suficiente a los periodistas" (Javier Milei, 29 de abril de 2025, X).

"Periodistas de mierda, y después se quejan cuando les digo que son una mierda humana que se la pasa mintiendo" (Javier Milei, 17 de septiembre de 2026, X).

"Son una basura repugnante" (Javier Milei, 17 de septiembre de 2026, X).

Durante su visita a Francia, Milei participa en la Argentina Week, tres jornadas dedicadas a las oportunidades de negocios e inversión, organizadas principalmente por la Presidencia de la Nación, en colaboración con la Embajada de Argentina en Francia.

Un informe detallado sobre el acoso digital de Javier Milei contra los medios





Según el relevamiento mencionado de RSF sobre la actividad de la cuenta oficial del Presidente entre abril y mayo de 2026 en la red social X, Milei difundió o compartió 1.674 publicaciones hostiles en un lapso de 47 días.

Del total de contenidos, 1.499 correspondieron a retuits (89%), 151 a publicaciones de terceros acompañadas por comentarios propios y 21 a mensajes redactados directamente por él.

El estudio precisa que las acusaciones de corrupción representaron la categoría más recurrente, con 498 publicaciones. El organismo señaló que el Presidente sostiene que la prensa dependía de la pauta oficial y que, tras su quita, comenzó a atacar a la administración.

En ese contexto, el informe documenta el uso habitual de términos como "corruptos", "ensobrados" y "una banda de delincuentes", junto a la afirmación de Milei de que el 95% de quienes ejercen el periodismo en la Argentina son "basuras mentirosas".

Entre los antecedentes citados figura el ataque a dos periodistas del canal TN a los que calificó de "basuras repugnantes" luego de ser grabados en espacios comunes de la Casa Rosada, tras lo cual se restringió el acceso de acreditados al palacio de gobierno durante varias jornadas.

Asimismo, la entidad denunció la utilización sistemática del acrónimo "NOL$ALP" ("No odiamos lo suficiente a los periodistas") contra medios, periodistas e instituciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la propia RSF.

Finalmente, el reporte recuerda un caso clave de la gestión libertaria: "Cuando su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue objeto de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Javier Milei denunció un linchamiento mediático: 'No voy a ejecutar a una persona honesta en el altar del ego de los periodistas'. A los periodistas que le preguntaron si su jefe de Gabinete era corrupto, respondió: 'Los corruptos son ustedes'. En junio de 2026, Manuel Adorni reconoció haber omitido alrededor de 500.000 dólares en sus declaraciones juradas de bienes, antes de renunciar el 27 de junio".

La comparación con Donald Trump





En el marco de la protesta, Bruttin explicó ante los medios presentes: "Con esta acción, RSF busca recordar que los periodistas no son enemigos políticos. Los insultos, las intimidaciones y los ataques reiterados contra los medios alimentan un clima hostil al periodismo y debilitan la libertad de prensa.

"Bajo la presidencia de Javier Milei, incluido entre los depredadores de la libertad de prensa, Argentina ha perdido 58 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en tres años", completó.

Además, el directivo remarcó que el balance del mandatario como "depredador" de la libertad periodística "es excelente", al tiempo que comparó su estrategia con la del estadounidense Donald Trump, afirmando que el argentino ha amplificado dichas técnicas hasta convertir el descrédito de los medios en un elemento recurrente de su discurso.

De cara a la reunión bilateral que mantendrá Milei con el presidente francés Emmanuel Macron, Bruttin reclamó que los derechos humanos, las libertades públicas y la libertad de prensa "no sean ocultados bajo la alfombra roja" y formen parte central de las conversaciones. "Es claramente un peligro para la libertad de prensa", concluyó.

Concentración en la Torre Eiffel y pedido de 'persona non grata'





Por otra parte, según detalló la agencia EFE, a la protesta impulsada por Reporteros Sin Fronteras se sumó la convocatoria de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF).

La agrupación vinculada a derechos humanos, memoria, verdad y justicia organizó una concentración a última hora de la tarde en la explanada del Trocadero, frente a la Torre Eiffel.

En paralelo, lanzaron una petición formal dirigida al Ayuntamiento de París para que se declare a Javier Milei como 'persona non grata' en la ciudad.



