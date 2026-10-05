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Lunes, 5 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ECONOMÍA

El BCRA afirmó que el 75% de los dólares comprados por ahorristas se queda en el país

La autoridad monetaria descartó riesgos por mora en el sistema financiero y rechazó implementar subsidios a deudores.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostuvo que el 75% de las divisas adquiridas por los pequeños inversores permanece dentro del sistema financiero local. 

El vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, afirmó que el comportamiento cambiario actual "no resulta desestabilizador" y descartó que los niveles de morosidad representen una amenaza para la estabilidad del mercado crediticio.

Impulso al ahorro local y rechazo a rescates bancarios

Durante su exposición, la autoridad monetaria ponderó el impacto positivo de normativas como la moratoria fiscal y la Ley de Inocencia Fiscal para consolidar el crecimiento del ahorro en moneda extranjera dentro del país.

Asimismo, Vladimir Werning ratificó que el ente regulador no aplicará subsidios, inyecciones de liquidez ni rescates a deudores o entidades bancarias. La postura busca evitar el denominado "riesgo moral" y prevenir incentivos al incumplimiento de las obligaciones financieras.

Carga impositiva y financiamiento para pymes

En relación con el costo financiero del crédito, el funcionario subrayó la necesidad de encarar una acción articulada entre las distintas jurisdicciones de gobierno.

El objetivo de la medida apunta a reducir la carga impositiva sobre los préstamos, abaratar las tasas de interés y potenciar el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas en competencia directa con el mercado de capitales.

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