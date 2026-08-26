Benegas Lynch consideró que piden rescatar "al tipo que compró la televisión para el mundial y no quiere pagar porque Argentina no salió campeón"

El diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, lanzó una polémica frase en el marco de una entrevista en la que habló de los deudores en el país.

En ese sentido, el legislador libertario consideró a la oposición responsable de llorar un "guion de llorar las deudas y que la gente se está muriendo de hambre".

Benegas Lynch consideró que es un tema que "la oposición quiere instalar".

Y sostuvo en declaraciones radiales: "El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guion de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas".

El diputado planteó que "no vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda".

Además, consideró que los bancos "ensuciaron sus balances en la comodidad de ser acreedores del Gobierno" y que ahora "empezaron a hacer de bancos y pasaron de préstamos del 3% del PBI al 12%".