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Martes, 25 de agosto de 2026

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Bornoroni confía en tener los votos para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: "Creemos que los números están"

El jefe de bloque de Diputados se refirió a la sesión de este miércoles para debatir este proyecto clave para el Gobierno.

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El jefe del bloque de Diputados por La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se refirió a la sesión de este miércoles para debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y confió que cree "los números están".

"Nosotros creemos que los números están, pero no hay que ser exitista y hay que esperar a que en la sesión tengamos los números", declaró en diálogo con la prensa, después de salir de la reunión que encabezó Javier Milei con legisladores oficialistas.

En ese sentido, expresó que "es muy importante" estar "atentos para ver cuales son las modificaciones que tenemos de la Carta Organica".

El debate en el Congreso

Este miércoles a partir de las 12 horas se llevará adelante el debate en la Cámara de Diputados. 

Por un lado, se debatirá la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que restablece como objetivo excluyente de la entidad la preservación del valor de la moneda -en lugar de las cinco funciones que había incorporado la reforma de 2012- y prohíbe que el organismo financie el déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

Además, se suma el debate por la nueva Ley de Inocencia Fiscal II, con la que el Gobierno busca sumar contribuyentes al régimen simplificado para blanquear dólares no declarados.  

También se buscará dar media sanción al Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado en diciembre de 2023, y al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

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