Brasil ratificó el apoyo a la Argentina por las Islas Malvinas: "Independiente de los gobiernos"

Si bien desde hace un tiempo Argentina y Brasil mantienen diversas diferencias políticas, desde el Gobierno de Lula Da Silva confirmaron el respaldo hacia nuestro país por las Islas Malvinas, tras el reclamo realizado por Javier Milei.

El apoyo brasileño llegó por parte de Eduardo Uziel, el encargado de Negocios de dicha nación en Argentina, ante políticos, legisladores, empresarios y embajadores (entre ellos el británico David Cairns y el chino Wang Wei) en el Salón Dorado del Teatro Colón, donde se conmemoró el Día Nacional de la República Federativa de Brasil.

"Todas las noticias de Crónica, en vivo"

"Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía", afirmó el diplomático para dejar en claro esta postura, y agregó que "es ocasión para recordar cómo Brasil hace 204 años se convirtió en una acción soberana y cómo ha sabido construir una democracia sólida a lo largo de estos años".

Uziel sostuvo que la muestra de amistad es "independiente de los gobiernos, del fútbol, que es mayor que cualquier fantasía, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía". "(El) apoyo brasileño se mantuvo invariable desde 1833 a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Política de Estado siempre por convicción", subrayó.

¿Quiénes estuvieron presentes en el evento?

Entre los presentes figuraron los ex cancilleres Felipe Solá y Jorge Taiana; el ex vicecanciller Eduardo Valdés, la ex gobernadora fueguina Rosana Bertone, y los ex embajadores Jorge Argüello, Gabriel Fuks y Ricardo Alfonsín.

Además, asistieron el ex embajador Diego Guelar, el exfuncionario Fernando Straface, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC-ARI), el legislador radical Pablo Juliano (UCR), el presidente del CARI, Francisco de Santibañes, el experto en Comercio Exterior Marcelo Elizondo y el analista político Rosendo Fraga.

Más temprano, el renovado reclamo por Malvinas también recibió el respaldo del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que le pidió al primer ministro, Benjamín Netanyahu, "reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas" e "imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúa".



