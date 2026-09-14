Bullrich confirmó que el jueves se tratará la reforma del Banco Central en el Senado

La presidenta del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, adelantó que el Senado tendrá una sesión el jueves en la que se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La propuesta obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda y si al proyecto no se le introducen cambios, quedará convertido en ley debido a que ya cuenta con media sanción de Diputados.

"La Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene", confirmó este lunes la ex ministra de Seguridad en el discurso que brindó en una actividad en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Patricia Bullrich brindó un discurso en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Foto X @ColegioCiudad).

La senadora oficialista remarcó que el objetivo de la reforma es evitar que el BCRA vuelva a funcionar como "un apéndice más del Ministerio de Economía o del gobierno del Poder Ejecutivo". En ese sentido ponderó como puntos clave de la iniciativa la prohibición de emitir para financiar al Estado y de "alimentar al Tesoro".

Asimismo, enfatizó que esta medida forma parte de un programa que tiene como propósito fijar reglas económicas e institucionales y evitar que se cambien según el gobierno que asume.

Según anticipó Bullrich, el objetivo de la LLA es que la Cámara Alta lleve adelante el próximo jueves su séptima sesión del período ordinario y aborde la reforma de la Carta Orgánica del BCRA junto a la iniciativa Inocencia Fiscal II, que también cuenta con media sanción en Diputados, la reforma del régimen de biocombustibles y acuerdos para transferir competencias judiciales penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.