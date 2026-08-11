Bullrich confirmó que la Inocencia Fiscal no abarcará a funcionarios públicos

La senadora nacional y jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que los funcionarios públicos quedarán excluidos del nuevo régimen de Inocencia Fiscal.

Durante una presentación ante empresarios en la Fundación Mediterránea, la legisladora adelantó que el oficialismo impulsará una ley correctiva para agilizar los trámites del blanqueo de capitales y volcar los fondos no declarados hacia la actividad económica.

Incentivo a los ahorros privados y negociaciones en el Congreso

La dirigente explicó que la modificación busca captar los divisas de particulares que buscaron resguardo de valor fuera del sistema. "No será el caso de los funcionarios públicos, pero sí van a poder hacer un blanqueo los que durante años ahorraron en dólares en Argentina como manera de resguardo de valor", afirmó Patricia Bullrich en el Hotel Alvear.

La titular del bloque oficialista remarcó la importancia de generar acuerdos parlamentarios para destrabar las reformas de gobierno, citando las concesiones realizadas en la Ley de Tierras como muestra de la necesidad de alcanzar consensos para reunir los votos requeridos.

Cuestionamientos a las provincias por Ingresos Brutos

Durante su exposición, la legisladora apuntó directamente contra los mandatarios subnacionales por la presión tributaria en sus distritos.

"Los gobernadores no acompañan. Cada vez que nosotros bajamos un impuesto, las provincias suben Ingresos Brutos", cuestionó Patricia Bullrich, al tiempo que opinó que el gravamen "tiene que desaparecer".

Pese a criticar el tributo provincial, la representante del Poder Legislativo admitió la complejidad de derogarlo en el corto plazo, ya que demandaría modificar la coparticipación federal, una discusión que el Ejecutivo prefiere postergar para preservar el equilibrio fiscal.