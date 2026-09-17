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Bullrich criticó los cambios en el área de Discapacidad que establece el Presupuesto 2027: "No estaba enterada, tenemos que corregir eso"

La presidenta del bloque oficialista en el Senado cuestionó que en la reunión de la mesa política "el tema no salió a la luz". Advirtió que este tipo de modificaciones "resienten" la relación con los aliados.

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La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, criticó las modificaciones en materia de Discapacidad incorporadas por el Gobierno al proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que desconocía los cambios. "No estaba enterada, tenemos que corregir eso", recalcó.

Además, advirtió que este tipo de situaciones "resiente" la relación del oficialismo con sus aliados en el Congreso. "Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos", aseveró la senadora en una entrevista radial.

Remarcó luego que "el tema está en comisiones de Diputados" y recordó que "había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo". "Veremos qué es lo que Diputados manda al Senado. Somos la cámara revisora en el caso del Presupuesto, esperaremos a ver qué llega", añadió.

A continuación insistió en que desconocía los cambios y cuestionó: "Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando'. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás".

Bullrich cuestionó que los cambios en Discapacidad no se analizaron en la reunión de la mesa política del Gobierno.
Bullrich cuestionó que los cambios en Discapacidad no se analizaron en la reunión de la mesa política del Gobierno.

"Eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas", reclamó la ex ministra de Seguridad.

Según indicaron legisladores opositores, en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 enviado esta semana por el Poder Ejecutivo al Congreso, incluye una reforma estructural en el área de Discapacidad que elimina los valores universales del nomenclador de prestaciones. También deja sin efecto la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores según la inflación.

Reforma electoral

Bullrich, por otra parte, admitió que aún "no están los votos" para que el Gobierno pueda sancionar la reforma electoral y dejó abierta la posibilidad de avanzar con un esquema intermedio para las PASO. "Algún sistema de selección tiene que haber", apuntó y planteó que en cada partido "todos deben tener la posibilidad de competir" para definir los candidatos.

"Puede haber un paso intermedio, que no es eliminar las PASO sino que no sean obligatorias", estimó.

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