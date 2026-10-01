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Jueves, 1 de octubre de 2026

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DIAGNÓSTICO

Bullrich en IDEA: "No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído"

Desde Mar del Plata, la jefa del bloque libertario en el Senado reclamó acelerar los cambios para que se sientan en la economía familiar y advirtió sobre el desequilibrio entre los sectores que crecen y los que están en baja.

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La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich volvió a marcar distancia del núcleo duro que rodea a Javier Milei y pidió mayor velocidad en los cambios económicos para que sean palpables en los hogares.

Durante su participación en el Coloquio de IDEA, que se realiza en Mar del Plata, la exministra de Seguridad planteó la necesidad de una "economía familiar mucho más amable" y sostuvo que, tras tres años de gestión, los cambios realizados deben "comenzar a verificarse en cada familia".

"Tenemos que compatibilizar"

Bullrich apuntó contra las diferencias de ritmo entre los distintos sectores de la economía. "No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y, por otro lado, algunas economías del país, como los hidrocarburos, la pesca, el agro, la minería, en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar", advirtió.

En otro tramo de su exposición, reclamó bajar el "costo argentino" para producir: "Si tenemos infraestructura más cara y si tenemos un costo argentino más caro, cuesta que los argentinos podamos competir en igualdad de condiciones".

Y puso como ejemplo la presión impositiva sobre el comercio: "Si el comercio argentino tiene una carga impositiva 3 veces más alta que el chileno o que el brasilero, entonces su precio final va a ser mucho más elevado".

El informe de JP Morgan

Consultada por el informe de JP Morgan que advirtió sobre una posible recesión, la titular del bloque de LLA en el Senado prefirió no adelantar conclusiones: "Hay que revisar números, ver qué pasa en los últimos trimestres. Si esos trimestres son recesivos o no, aún no están los números. Así que prefiero no opinar de un tema que no está todavía claro".

"Blindar el cambio" y el 2027

En el plano político, Bullrich insistió en la necesidad de "blindar el cambio" y recordó que los últimos gobiernos "no populistas" no lograron la reelección. "Lo importante que tenemos que lograr los argentinos es no ir para atrás, no retroceder. El retroceso, cuando vino Alberto Fernández, fue muy negativo para el país", planteó.

Sobre una eventual candidatura en 2027, evitó definiciones: "¿En qué lugar me va a encontrar? No lo sé, no es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas, lo importante es el proyecto, que tiene que sumarle una mayor velocidad para que llegue a todas las familias, para que el año que viene esto se sienta en cada hogar argentino".

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