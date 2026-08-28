Bullrich exigió a bancos y fintech refinanciar deudas y hacerse cargo de la morosidad

La senadora Patricia Bullrich exigió a las entidades financieras tradicionales y a las empresas fintech que asuman la responsabilidad por el creciente nivel de endeudamiento familiar y presenten esquemas de refinanciación propios.

Durante el debate legislativo en el Senado de la Nación, la jefa del bloque oficialista remarcó que las pérdidas operativas por mora no deben ser absorbidas por el Estado ni trasladadas al conjunto de la sociedad.

Cuestionamientos al costo financiero y la propuesta de etiquetado frontal

En su intervención en el recinto, Patricia Bullrich criticó con dureza los intereses cobrados por las prestamistas y calificó de desproporcionado el esquema actual. "El CFT es un robo", sentenció la senadora al exigir que las firmas crediticias apliquen mayor transparencia antes de otorgar financiamiento.

Para frenar el sobreendeudamiento, la legisladora propuso implementar un sistema de etiquetado frontal en los contratos financieros que advierta con claridad el monto total a devolver.

"Al tomar un préstamo tiene que aparecer un cartel gigante que diga: 'Mire, si usted se endeuda por 100.000 pesos, va a terminar pagando 250.000 pesos'", afirmó.

Rechazo al salvataje estatal y la sesión especial en puerta

La referente de La Libertad Avanza rechazó los proyectos que buscan condonar deudas utilizando fondos públicos o penalizando a los usuarios bancarizados que mantienen sus pagos al día.



"¿Por qué el 87% que pagó le tiene que pagar al que no pagó?", cuestionó al argumentar que un rescate generalizado terminaría provocando una distorsión económica mayor.

El planteo abre una fuerte discusión en el Congreso de la Nación Argentina, donde los bloques opositores impulsan una sesión especial para tratar iniciativas de alivio financiero.

La agenda legislativa prevé el debate de más de 50 proyectos orientados a modificar la Ley de Tarjetas de Crédito y regular las comisiones del sistema financiero.