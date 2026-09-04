Bullrich habló de la base naval anunciada por Milei tras el giro por Malvinas: "Se están robando nuestro petróleo"

Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei por las Islas Malvinas, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, dio precisiones sobre la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. La legisladora advirtió sobre el inminente inicio de perforaciones en el yacimiento Sea Lion por parte del Reino Unido y remarcó la necesidad de endurecer la postura soberana.

"El conflicto que tenemos con Malvinas escaló en el momento en que el Reino Unido decidió hacer exploración de petróleo. Se están robando nuestro petróleo", aseveró Bullrich en declaraciones radiales.

Al referirse a la urgencia de la medida y los plazos de las empresas extranjeras, planteó: "En diciembre empieza a explorar el petróleo, ¿vamos a esperar a que empiecen?".

Consultada sobre las características de la instalación militar en la provincia austral, la exministra de Seguridad precisó que la base tendrá un doble propósito estratégico para la custodia del Atlántico Sur.

"Es ambas cosas, militar y logística. Tiene componentes logísticos muy importantes para atender a los barcos que pasan por allí. Exactamente cómo es no se podría describir en este momento", aclaró en diálogo con Radio Mitre.

Al mismo tiempo, la senadora vinculó la iniciativa con el escenario internacional actual y las declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto del valor estratégico de los recursos naturales.

Según argumentó, al producir recursos estratégicos que hoy requieren las principales potencias, los argentinos somos "una presa fácil si no nos cuidamos". "Venimos papelito tras papelito y ahora vamos a la acción. Ahora la Argentina se pone de pie", enfatizó.

Respecto de las controversias pasadas sobre la admiración expresada por Milei hacia la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, la senadora aclaró que los elogios corresponden a su gestión financiera: "Se refería al modelo que aplicó en el Reino Unido, con el que les cambió la vida a sus ciudadanos. Una cosa es Thatcher economista y otra es poniéndose al frente de la guerra".

La revelación sobre Donald Trump

Por otra parte, Bullrich participó de manera virtual en un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y destacó "la decisión del Presidente de cuidar los recursos naturales de los argentinos".

En ese sentido, destacó el rol que tiene la relación diplomática actual con Estados Unidos a partir del vínculo cercano de Milei con Trump. "Yo he participado en reuniones. De manera más informal el presidente Trump pregunta siempre por las Malvinas, están tan cerca de la Argentina. Él dijo 'yo vengo viendo esto desde la guerra'", reveló.

"Para Argentina es un momento en que esta tensión que Argentina está provocando a las empresas, es una advertencia clara que nos encuentra en un buen momento geopolítico", insistió.

Decreto, sanciones y Consejo de Seguridad Nacional

Las afirmaciones de la legisladora van en sintonía con lo expresado por la Oficina del Presidente, desde donde advirtieron que Sea Lion implica "la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos" y que, de no mediar respuestas materiales concretas, en pocos meses habrá capacidad instalada para apropiarse de las reservas bajo el mar argentino.

Para hacer frente a esta situación, la Cancillería argentina ya remitió cerca de 180 notas de desaliento a empresas e instituciones financieras de más de 29 países. Sin embargo, el plan del Poder Ejecutivo contempla medidas de mayor alcance: