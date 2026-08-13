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Jueves, 13 de agosto de 2026

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ELECCIONES

Bullrich puso en duda su candidatura en CABA por el diálogo LLA-PRO: "Soy consciente de la necesidad de una coalición"

La senadora nacional por La Libertad Avanza recalcó que su decisión busca ayudar a un eventual acuerdo con el partido que lidera Mauricio Macri. "Hay que ser realistas", subrayó.

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La titular del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseveró que decidió frenar su posible candidatura en la ciudad de Buenos Aires y apunta a que la fuerza pueda sellar un acuerdo electoral con el PRO, el partido que conduce Mauricio Macri.

"Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión este acuerdo político", subrayó la ex ministra de Seguridad en una entrevista televisiva.

En este marco, recordó su triunfo en la elección a senadora el año pasado y enfatizó: "Tengo todas las posibilidad de serlo (candidata porteña), pero soy consciente de la necesidad de una coalición".

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