Bullrich se distanció del Gobierno por cambios en Discapacidad y apuntó contra Santilli: "Es mentira"

La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno respecto a las modificaciones en la Ley de Discapacidad contempladas en el proyecto del Presupuesto 2027 y desmintió de manera categórica al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El funcionario había señalado previamente que la legisladora se retiró de la reunión de la Mesa Política antes de que se abordara la cuestión, versión que fue rechazada por la jefa de la bancada oficialista en la Cámara Alta, quien aseguró: "Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba".

La exministra de Seguridad remarcó la necesidad de mantener la sinceridad en el espacio oficialista y aclaró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco estaba al tanto de las modificaciones.

"Tampoco sabía nada y él se quedó tres minutos más que yo. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos", apuntó y aclaró que no busca profundizar el conflicto: "No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie".

Según explicó Bullrich, durante la reunión de la Mesa Política solo se analizaron los lineamientos macroeconómicos generales del Presupuesto, como las proyecciones de crecimiento e inflación, pero se omitieron los detalles referidos al área de Discapacidad.

En ese sentido, la senadora señaló que tomó conocimiento del texto una vez ingresado al Congreso de la Nación, lo que le generó sorpresa e inconvenientes en su rol parlamentario.

"No nos enteramos, es la verdad, yo digo la verdad. Eso es un tema, cuando uno es jefe de una bancada, y no se entera, estando en la mesa política, que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir... Uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando'. Yo no sabía. O quedás como un tonto, o como que los engañás", planteó.

A su vez, enfatizó que la Mesa Política debe funcionar como un ámbito de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el trabajo legislativo para garantizar la viabilidad de los proyectos. "Yo tengo una responsabilidad que es generar consensos para que las leyes que manda el Gobierno se aprueben y no sean proyectos perdidos en la nada", explicó en LN+.

"Error no forzado": la advertencia sobre los cambios en Discapacidad dentro del Presupuesto 2027





Respecto al contenido de la iniciativa, la legisladora advirtió que insistir con medidas vinculadas a la discapacidad podría perjudicar la imagen de la gestión nacional y dificultar el trámite en las comisiones de la Cámara de Diputados, donde ya se debate la propuesta.

En medio de la tensión con el Gobierno de Javier Milei, Patricia Bullrich publicó un provocador video con una canción de Lali Espósito.

"Es tan claro que, si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles", advirtió y planteó que el oficialismo debe evitar tropezar nuevamente con los mismos obstáculos parlamentarios: "¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?". "Tenemos que tener un equilibrio entre las decisiones que lleva adelante el Gobierno y la capacidad de llevar esas decisiones a un resultado favorable", sostuvo.

"Hay mucha gente que cuando vio esto dijo ‘es un tren que va directo contra una pared'. Yo lo digo en voz alta, hay un montón que lo piensan y lo voy a hablar con el Presidente, que va a estar de acuerdo", insistió y aclaró: "Nuestros aliados están dispuestos a votar el presupuesto y saben que tienen puntos que no vamos a negociar de ninguna manera. Hay cosas que no las vamos a tocar. Ahora, aquellas cosas que generan sensibilidad en la sociedad y se pueden solucionar de otra forma, sí".

Luego, al ser consultada sobre la controversia generada por un video que publicó el viernes en sus redes sociales acompañado por una canción de Lali Espósito, Bullrich le restó dramatismo y aseguró que su única intención fue mostrar cómo se planta "de cara a la realidad".

En tono distendido, admitió haber leído "las interpretaciones más increíbles" sobre la publicación y concluyó: "que cada uno lo interprete como quiera".