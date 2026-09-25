Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno y rechazó el juicio político a las juezas que frenaron la baja en la edad de imputabilidad

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a tener otro gesto de autonomía con relación al resto del Gobierno al expresar su rechazo a que Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis, las juezas que fallaron contra la aplicación del nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad, sean sometidas a juicio político.

"¿Vale hacer un juicio político por una sentencia? Yo creo que no", manifestó la ex ministra de Seguridad al exponer en un Congreso Anticorrupción celebrado en el Automóvil Club Argentino (ACA).

De esta forma, Bullrich se diferenció de dirigentes de LLA y el PRO, el principal aliado del oficialismo, que impulsaron la posibilidad de someter a las juezas a un jury por los fallos con los que frenaron la implementación de la nueva normativa.

La senadora nacional aclaró que está "totalmente en contra de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil" pero subrayó: "Yo no les hago un juicio político por eso. ¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia".

Bullrich se refería a los fallos de las juezas penal juvenil Pascual, de Lomas de Zamora, y De Marinis, de la Ciudad de Buenos Aires. La primera frenó con una cautelar la aplicación general de la ley en la provincia pero la decisión fue revocada por la Cámara.

De Marinis, en tanto, declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad en un caso concreto. Cuando se conoció el fallo, Bullrich salió rápidamente a criticar a la jueza mediante un mensaje en sus redes sociales.

No obstante, en las últimas horas sostuvo que "hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual, de la provincia de Buenos Aires". "Vino la Cámara y le dijo: ‘Usted no tiene ninguna posibilidad de hacer esto', y le revocó la sentencia", recordó la legisladora libertaria y consideró que lo mismo debía ocurrir con la jueza De Marinis.