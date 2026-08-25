Buque pirata en Ushuaia: el Gobierno negó riesgos de soberanía

El Gobierno nacional aseguró este martes que el ingreso del buque petrolero de bandera británica VS Promise al puerto de Ushuaia contó con el aval inicial de la administración provincial de Tierra del Fuego.

A través del vocero presidencial Adrián Ravier, el Poder Ejecutivo sostuvo que la presencia de la embarcación no representa ningún peligro para la soberanía argentina y remarcó que las maniobras se encuadraron estrictamente dentro de la normativa legal vigente.

El descargo oficial y la jurisdicción de la maniobra

En rueda de prensa, la Casa Rosada detalló que el navío realizó tareas comerciales previas en el norte del territorio insular antes de dirigirse a la capital provincial para realizar tareas de reabastecimiento.

"El VS Promise es un buque petrolero que cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte de Tierra del Fuego, y que luego pasó por el puerto de Ushuaia para provisionarse. Es decir, el barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego. A su vez, la monoboya es jurisdicción provincial, por lo que fue el propio Gobierno fueguino quien avaló el ingreso del buque en 1º lugar", leyó Adrián Ravier.

Alcance de la Ley Gaucho Rivero

Desde la portavocía remarcaron que el accionar de la embarcación operada por la firma del Reino Unido no contraviene la legislación local ni nacional en materia de navegación marítima.

"La ley provincial existente indica que los buques asociados a Inglaterra no pueden amarrar en puertos fueguinos si están trabajando desde la cuenca Malvinas", continuó el funcionario nacional, enfatizando que la normativa no resulta aplicable al caso concreto.

"Su artículo 2 alcanza aquellos relacionados con la exploración o explotación de recursos naturales en la cuenca de Malvinas. Por este motivo, las autoridades fueguinas permitieron el ingreso del buque y las autoridades nacionales permitieron el aprovisionamiento en puerto", concluyó el vocero.