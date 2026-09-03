Cadena nacional por Malvinas: Milei la grabó esta tarde con su Gabinete y se emitirá a las 21, la pista que dio el 2 de abril

Tras un viaje relámpago a Chile, el presidente Javier Milei regresó al país para grabar junto al Gabinete la cadena nacional con el anuncio sobre Malvinas que se transmitirá a las 21. El vuelo oficial aterrizó casi a las 16 en Aeroparque y el mandatario se trasladó al centro porteño.

Mientras ingresan también a la Casa Rosada todos los ministros que lo rodearán en el Salón Blanco para emitir el mensaje, cobra fuerza una versión sobre el contenido del texto que leerá Milei, aunque las fuentes oficiales sostienen total hermetismo: "No puedo decir nada"; "no sabemos", repiten a la prensa acreditada.

Pero en paralelo con las ruidosas menciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre la soberanía de las islas del Atlántico Sur; y de las reacciones diversas en Londres; trascendió que el gobierno argentino podría presentar un endurecimiento de. medidas concretas contra la explotación británica de recursos en Malvinas y espacios marítimos circundantes.

Milei ya criticó este accionar ilegal el 2 de abril de este año, en el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: "Actuamos con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretenden avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. Ante la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, en el yacimiento en la Cuenca Malvinas Norte, el país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses".

Un año atrás, el Presidente causó conmoción tras reconocerle a los isleños la autodeterminación, posición de Gran Bretaña. Dijo en 2025: "Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo".

Javier Milei en el acto del 2 de abril de 2026.

Ahora, la reacción sería otra y amplia. Además de la vía diplomática, la Casa Rosada pondría en marcha un plan de acción que abarcaría también el plano judicial y legislativo, probablemente con un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aborde el conflicto.

Según compartió el vocero presidencial, Adrián Ravier, en el anuncio que se hará por cadena nacional trabajaron junto al Ejecutivo, la Cancillería y de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El canciller Pablo Quirno tendrá un lugar destacado cerca de Milei mientras lea el mensaje. Además de los ministros, formarán parte de la toma que en la Casa Rosada se grabó a las 17.30, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

El reclamo argentino por la soberanía de Malvinas retomó visibilidad a nivel internacional con la bandera que mostraron los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol después del triunfo sobre Inglaterra en el Mundial 2026.

Por ejemplo, en los últimos meses la palabra Malvinas creció en las búsquedas online, tanto como volvió a formar parte del vocabulario de importantes líderes políticos.

Qué dijo Trump sobre Malvinas

Trump habló esta semana en dos oportunidades sobre Malvinas, algo casi inédito en boca de un mandatario estadounidense. El asunto se entremezcla con los cortocircuitos entre Washington y Londres por Irán.

La segunda y más importante declaración fue en una entrevista con la televisión del Reino Unido al ser consultado por si podría apoyar a la Argentina en su reclamo de soberanía y salir de la postura neutral que siempre favoreció a los británicos ante la discusión en la ONU.

Cuestionó a Reino Unido por la falta de apoyo a Estados Unidos con barcos en el conflicto en el estrecho de Ormuz y destacó cierta debilidad militar británica: "El caso de las Malvinas es muy interesante porque su país ya no es el mismo que era hace 20 o 25 años, ha pasado mucho tiempo. Fueron allí y simplemente las recuperaron muy rápido, sin rodeos. No sé si ustedes están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si ustedes tienen la capacidad para hacerlo".

Donald Trump habló sobre Malvinas.

Además, el republicano y socio principal de Milei a nivel mundial, remarcó una obviedad que se soslayaba en tiempos coloniales sobre Gran Bretaña y Malvinas: "eso está muy lejos, ha sido un viaje muy largo, un largo camino".

La previa de la cadena nacional de Milei coincidió con un encuentro en Chile esta tarde con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo de Santiago.

La postura de Milei sobre Malvinas y Margaret Thatcher

Si bien Milei, como jefe de Estado, siempre mantuvo la postura histórica sobre la soberanía de Malvinas, ha sido señalado por sus polémicas declaraciones sobre la guerra de 1982 y Margaret Thatcher.

"No vamos a renunciar a nuestra soberanía, ni vamos a buscar un conflicto con el Reino Unido", sostuvo Milei en 2024.

Fue cuando en una entrevista para la que recibió en el despacho presidencial de la Rosada a la cadena británica BBC reiteró su admiración por Thatcher: "Ella fue brillante".

Se trata de la premier quien ordenó el hundimiento fuera del área de exclusión del crucero General Belgrano, en cuyo naufragio murieron 323 argentinos a bordo. "Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy precario intelectualmente. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella fue brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?", soltó por entonces Milei.

Antes del Mundial de Fútbol que se jugó en junio crecieron los rumores de un viaje oficial a Londres, algo que en los últimos años sólo concretó el expresidente de la Nación, ya fallecido, Carlos Menem.