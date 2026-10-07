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Miércoles, 7 de octubre de 2026

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DETALLES

Tras el "efecto Brasil", caen acciones y bonos argentinos con riesgo país en 600 puntos

El retroceso en Wall Street y el alza en las tasas del Tesoro estadounidense presionaron a la baja a los activos financieros locales.

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Las acciones y los bonos soberanos de Argentina registraron una tendencia negativa en la jornada bursátil debido al contexto adverso en la Bolsa de Nueva York y al incremento en el rendimiento de los títulos públicos de Estados Unidos

El índice accionario S&P Merval retrocedió un 1,9%, mientras que el riesgo país elaborado por JP Morgan se mantuvo en niveles cercanos a las 600 unidades.

La jornada estuvo marcada por la volatilidad externa y el incremento del precio del petróleo Brent, que superó la barrera de los 100 dólares por barril.

Este escenario internacional condicionó la cotización de los títulos locales en dólares y generó retrocesos en los certificados bursátiles de empresas argentinas que cotizan en el exterior.

Presión sobre los activos y el sector financiero

Los papeles de entidades bancarias registraron pérdidas de hasta el 4% en la plaza internacional, arrastrando al conjunto del sector bursátil local. 

El encarecimiento de la deuda estadounidense ejerció una presión directa sobre las tasas de los mercados emergentes, limitando la recuperación de los bonos en dólares ley extranjera y local.

Por su parte, las compañías del sector energético sufrieron variaciones en sus cotizaciones ante la inestabilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos. La persistencia de altas tasas globales y la prudencia de los inversores mantuvieron un marco de cautela en las operaciones financieras diarias.

Impacto del contexto internacional y las tasas globales

El comportamiento negativo del mercado argentino se alineó con la tendencia general de los indicadores de Wall Street, condicionados por la política monetaria estadounidense y la inflación global. El aumento en el costo de financiamiento internacional afectó el flujo de capitales hacia los mercados emergentes en general.

De esta manera, la plaza financiera local cerró la rueda con un volumen de negocios moderado y una mayor demanda de cobertura por parte de los operadores privados.

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