Cambios en la SIDE: El Gobierno oficializó el nuevo estatuto para los agentes

El Gobierno nacional oficializó él nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Entre las modificaciones, la administración de Javier Milei incluyó reglas para el ingreso, la carrera profesional, las promociones y las remuneraciones de los agentes. La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Cabe mencionar que las disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Pero, antes de esa fecha, la SIDE deberá aprobar un régimen de transición para computar los servicios previos, reconocer antecedentes de formación y resolver las situaciones de los agentes que tengan trámites de ingreso, confirmación, ascenso o cambio de cuadro en curso.

Con el nuevo estatuto quedó un marco para los aspectos centrales de la relación laboral de los agentes. El Gobierno argumentó que la ausencia de un régimen estable dificultaba la elaboración de una carrera profesional y la incorporación de personal especializado.

"La generación de un cuerpo profesional que trascienda la coyuntura política requiere de un proceso de ingreso y promoción del personal basado en criterios técnicos, éticos y profesionales", señaló un informe de la SIDE.

Allí se explicó que para "garantizar la idoneidad técnica" del personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado resulta "necesario" establecer un plan de carrera "centrado en la capacitación técnica, humana y profesional en el ámbito de la Inteligencia Nacional".

El texto, difundido por la Agencia NA, también apunta: "La carrera debe estar basada en principios tales como la idoneidad, transparencia en la toma de decisiones, igualdad, mérito, profesionalización con su debida capacitación permanente y fortalecimiento de competencias, con el fin de lograr un aprovechamiento integral de recursos humanos altamente capacitados al servicio de la Nación".

Además, manifestó que "el Estatuto debe garantizar la proporcionalidad entre la remuneración del personal, sus responsabilidades, capacidades técnicas y grados jerárquicos con el fin de evitar la asignación de retribuciones de forma discrecional al personal con igual función, trayectoria y antigüedad".

Cabe señalar que los ascensos ordinarios del personal de la SIDE dependerán del tiempo mínimo de permanencia en cada categoría, la aptitud psicofísica, la aprobación de la capacitación obligatoria y una calificación favorable de desempeño. Las evaluaciones serán anuales y alcanzarán, como mínimo, a quienes acumulen más de seis meses de antigüedad.

Luego, se prevén ascensos extraordinarios, incluso póstumos, para agentes que realicen actos de arrojo con riesgo real y consecuencias de relevancia durante funciones específicas.

¿Cómo es el ingreso a la nueva SIDE?





Para sumarse a las filas de la inteligencia nacional, la SIDE abrirá una convocatoria anual para el Curso Básico de Ingreso. Aprobarlo será el primer filtro obligatorio. Los requisitos principales para los aspirantes son:

Ser argentino y mayor de edad.

Tener, como mínimo, el secundario completo.

Superar estrictos controles de contrainteligencia y exámenes socioambientales.

Filtro judicial: No podrán ingresar personas condenadas, procesadas por delitos incompatibles con la función pública, ni aquellos que tengan juicios o reclamos pendientes contra la SIDE.

El ingreso no será directo: quienes aprueben tendrán un contrato de planta condicional por hasta un año. Recién después de ese período, las autoridades definirán si el agente queda efectivo. La carrera se dividirá en tres cuadros: A (universitarios o ex oficiales de Fuerzas Armadas), B (terciarios o ex suboficiales) y C (secundario completo).

Las estrictas prohibiciones





El estatuto pone la lupa sobre lo que los agentes no pueden hacer, estableciendo un cerco de confidencialidad y exclusividad absoluta.

Prohibido el pluriempleo en sectores sensibles: No podrán trabajar (ni siquiera ad honorem) para empresas de seguridad, periodismo, publicidad, encuestas, ciberseguridad o agencias de cobranzas.

Permisos: Deberán pedir autorización anual si quieren dar clases, cursar estudios o publicar artículos.

Armas de fuego: Queda vedado el porte y uso de armas durante el servicio, a menos que el agente sea legítimo usuario avalado por la normativa vigente.

Negocios: No podrán aprovechar información obtenida en el cargo para beneficio propio ni contratar con el Estado.

Radar de viajes y residencia obligatoria





El régimen impone un fuerte control sobre la vida cotidiana y los movimientos del personal del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN):

Vivir cerca: Los agentes están obligados a constituir un domicilio físico a menos de 200 kilómetros de su lugar de trabajo.

Aviso de viaje: Si quieren viajar a más de 200 kilómetros de su sede, deberán avisar con tres días de anticipación. Para salir de la Argentina, deberán pedir permiso al menos 10 días antes .

Domicilio electrónico: Se les exigirá un correo especial, exclusivo para recibir notificaciones de la SIDE.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) tiene un nuevo Estatuto del Personal.

Derechos y deberes: el secreto es "de por vida"





En cuanto a sus obligaciones, los agentes tendrán dedicación exclusiva y deberán presentar declaraciones juradas de su patrimonio. El deber de guardar secreto sobre datos y documentos será absoluto y se mantendrá incluso después de renunciar o ser echados de la SIDE. En caso de querer renunciar, deberán quedarse en su puesto por 30 días, salvo que los autoricen a irse antes.

Por el lado de los derechos, el personal gozará de estabilidad laboral una vez en planta permanente, salarios proporcionales a su jerarquía para evitar "diferencias discrecionales" y un punto clave: tienen el derecho a rechazar una orden que sea "manifiestamente ilegal" o que vulnere los derechos humanos.



