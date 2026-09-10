MEDICIÓN
Canasta básica: una familia necesitó $1.605.497 para no ser pobre en agosto
Una familia compuesta por cuatro integrantes necesito más de 1.600.000 de pesos para no caer en la pobreza. Además, un grupo familiar necesitó $726.469 para no ser indigente.
Una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores de edad necesitó $1.605.497 para no ser pobre en agosto, según INDEC. Esto se conoció junto a la inflación de agosto.
La Canasta Básica Total (CBT) que delimita el umbral de la pobreza se posicionó en 2,6% respecto al mes anterior y con una suba de 23,2% en relación al año.
En ese sentido, un adulto mayor necesitó $519.578 para no caer debajo de la línea de la pobreza.
En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo el mismo nivel, por lo que un hogar de cuatro integrantes que ganó menos de $726.469 cayó por debajo de la línea de la indigencia.
La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 39,6% y de 38,3%, respectivamente.
Cuánto necesitó una familia para no ser pobre
- Una persona necesitó $519.578,43 para no ser pobre.
- Un hogar de tres personas (compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61) requirió $1.278.162,94 en agosto para no ser pobre.
- Una familia de cuatro integrantes (conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho) necesitó un ingreso mínimo de $1.605.497,35.
- Para un hogar compuesto por cinco personas (una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año) se requirió una suma de $1.688.629,90.