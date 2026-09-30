Cancillería alertó por los riesgos para los argentinos que se alistan en ejércitos extranjeros

La Cancillería Argentina emitió este martes una advertencia sobre los riesgos que implica el alistamiento voluntario de ciudadanos argentinos en fuerzas armadas extranjeras que participan de conflictos internacionales.

A través de un comunicado oficial, el organismo señaló que durante los últimos meses se registraron casos de fallecimientos, desapariciones, restricciones a la libertad y situaciones de vulnerabilidad entre personas que ingresaron a fuerzas extranjeras.

En esa línea, desde Cancillería advirtieron sobre las principales dificultades que pueden surgir para abandonar esas organizaciones una vez firmado el contrato.

Ante esto, el organismo recomendó extremar las precauciones frente a ofertas laborales difundidas en redes sociales y plataformas digitales, en especial aquellas relacionadas con actividades militares o supuestas tareas civiles en zonas de conflicto.

Según explicó, algunas propuestas pueden presentarse como empleos civiles, pero posteriormente derivar en la firma de contratos de carácter militar. Además, la asistencia consular puede verse limitada debido a las condiciones del conflicto y a las restricciones de acceso en determinadas zonas.

La advertencia se conoció luego del caso de Roberto Yamil Ibrahim, un argentino de 37 años que habría viajado a Rusia en abril de 2026 tras responder a una oferta laboral publicada en Facebook. Según información difundida por el proyecto ucraniano "Quiero Vivir", terminó incorporado a las fuerzas armadas rusas y actualmente permanece detenido en Ucrania como prisionero de guerra.

Ibrahim habría sido contactado para realizar tareas de logística y recibió una propuesta económica de unos 20.000 dólares. Tras completar la solicitud, fue incorporado a un grupo de WhatsApp destinado a coordinar el traslado de ciudadanos latinoamericanos hacia Rusia.