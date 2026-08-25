Cancillería bajó la tensión con Chile y ratificó los tratados limítrofes por el Estrecho de Magallanes

La Cancillería argentina emitió una aclaración tras el conflicto diplomático con Chile que surgió tras las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.

La cartera diplomática salió a ratificar la cooperación que existe entre ambos países en el Estrecho de Magallanes y aclaró que la vía navegable se rige en los acuerdos internacionales que siguen vigentes desde el en el siglo XIX.

El Gobierno precisó que las normativas están sujetas a lo pactado en el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Desde Cancillería remarcaron que "ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina".

La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida.



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De este modo, el Palacio San Martín respondió al planteo de la Cancillería chilena sobre la supuesta soberanía "indiscutible" de Chile en el Estrecho de Magallanes.

El conflicto comenzó luego de una entrevista concedida por Valverde, quien consideró que el Estrecho de Magallanes, las áreas insulares del sur y el pasaje de Drake son zonas estratégicas bajo soberanía argentina.

Las expresiones del titular de la Fuerza Aérea generaron una respuesta por parte del ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien anticipó que su país enviará una nota de protesta diplomática a Buenos Aires.

El canciller chileno reivindicó la soberanía de su país sobre la zona, basándose en los mismos tratados mencionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno argentino difundió un comunicado en el que fundamentó el valor estratégico del extremo sur en la agenda de Estado. Según dice el texto oficial, "la relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado que la República Argentina sostiene públicamente y en el marco de la defensa de sus derechos e intereses en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida".

Cancillería definió a estos territorios como "espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro".

En el mismo texto, el Gobierno destacó la relación bilateral con el país vecino en el continente blanco y el Atlántico Sur, así como la vigencia de proyectos conjuntos de conservación, patrullaje marino y soberanía antártica compartida. "Reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentaron de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional", afirma el comunicado.

Asimismo, el Estado argentino enfatizó la voluntad de canalizar las eventuales discrepancias geopolíticas o territoriales a través de los mecanismos institucionales vigentes entre los dos países. "La República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos", con el propósito de dar por cerrada la controversia.