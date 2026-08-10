Capital Humano calificó de "político" el paro universitario del miércoles y confirmó la paritaria

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, ratificó la convocatoria a la mesa paritaria con los gremios universitarios docentes y no docentes para el próximo 1.° de septiembre.

Con esta confirmación, la cartera ejecutiva le respondió a los sindicatos que ratificaron un paro de actividades para este miércoles 12 de agosto en reclamo de mejoras salariales y presupuesto para las casas de altos estudios.

Cuestionamientos de Capital Humano a la medida de fuerza

A través de un comunicado oficial, el ministerio encabezado por Sandra Pettovello cuestionó con dureza la protesta sindical y sostuvo que se encuentra en regla con las convocatorias acordadas.

En el texto difundido por la cartera nacional, el Ejecutivo fijó su postura técnica y política: "A través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se ha actuado en todo momento en estricto cumplimiento de la normativa vigente y en los términos dispuestos por la Justicia".

"El paro anunciado constituye una medida de carácter político y no responde a un reclamo genuino, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional", agregó el documento.

Los reclamos sindicales y el plan de lucha de los gremios

La jornada de protesta programada para este miércoles se llevará a cabo sin concurrencia a los lugares de trabajo en las universidades del país.

Entre las demandas del sector se destacan la recomposición de los haberes, el pago de un desfasaje del 28,5% estimado a junio y la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.

A la medida resuelta por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) se sumó el espacio Conadu Histórica, gremio que anticipó además un nuevo paro nacional de cinco días entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.

Las organizaciones exigen asimismo la transferencia de un 20% adicional destinado a cubrir los gastos de funcionamiento operativos de las instituciones.