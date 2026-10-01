Caputo aseguró que "el único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir"

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó este jueves la primera actividad del día de la Argentina Week que se desarrolla en París y en un discurso ante empresarios defendió la gestión económica de La Libertad Avanza (LLA) al tiempo que sostuvo que "el único riesgo es perderse la oportunidad de invertir en el país".

Al exponer en una actividad denominada titulada "La transformación argentina, oportunidades de inversión" que se llevó a cabo en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el titular del Palacio de Hacienda consideró que el logro central de la gestión libertaria no fueron los indicadores fiscales, sino "respetar la santidad de los contratos y salvaguardar los derechos de propiedad privada" tras heredar, según apuntó, "la peor herencia económica de la historia de Argentina".

Además, afirmó: "De no haber elegido la política monetaria correcta, probablemente habríamos llegado de todos modos a una hiperinflación".

Asimismo, indicó que si bien "existe cierta preocupación", que se podría traducir volatilidad cambiaria, recalcó: "Nos preparamos como si estuviéramos equivocados. Tenemos que hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Tenemos que prepararnos para lo peor".

"Estamos dando los incentivos adecuados"

En tanto, al defender la gestión económica, Caputo hizo hincapié en la generación de divisas que atribuyó a los incentivos aplicados sobre la agroindustria, la energía y la minería, sectores que calificó como "castigados por el kirchnerismo".

"El único riesgo es perderse la oportunidad de invertir en el país", sostuvo Luis Caputo ante empresarios.

"No descubrimos Vaca Muerta hace dos años. Simplemente ahora les estamos dando los incentivos adecuados", enfatizó y ponderó la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como marco regulatorio para sostener esos proyectos.

Por último, cerró su alocución con un llamado a los inversores presentes en el encuentro. "El riesgo no está en las elecciones en Argentina. El riesgo no está en el tipo de cambio. El riesgo está en perder la oportunidad de invertir en Argentina", insistió y mencionó que el país cuenta con alimentos, energía, minerales críticos y capital humano para posicionarse nuevamente como una de las economías líderes a nivel global.