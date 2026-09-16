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Miércoles, 16 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ENCUENTRO

Caputo avanzó con el Banco Mundial en fondos para áreas clave

El ministro de Economía mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del organismo para acelerar desembolsos destinados a infraestructura, energía y minería.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Banco Mundial para acelerar el financiamiento de proyectos en sectores estratégicos de la Argentina

Durante el encuentro, las partes repasaron el estado de la cartera de créditos y avanzaron en el diseño de desembolsos enfocados en el desarrollo de infraestructura, energía y minería.

Fondos prioritarios para el desarrollo estructural

La agenda de trabajo se centró en priorizar aquellos programas de inversión pública y privada que contribuyan a la estabilidad macroeconómica y al crecimiento sostenible. 

El equipo del Palacio de Hacienda y los directivos del Banco Mundial analizaron esquemas de asistencia técnica y crediticia para potenciar la competitividad de las economías regionales y reforzar la balanza comercial.

El ministro Luis Caputo destacó la importancia de consolidar la relación con los organismos multilaterales de crédito para garantizar el financiamiento de obras clave sin comprometer las metas fiscales fijadas por el gobierno nacional.

Coordinación de proyectos y próximos pasos

Los equipos técnicos de ambas partes acordaron continuar las reuniones operativas durante las próximas semanas para definir los montos finales y las fechas de ejecución de los desembolsos previstos.

Las iniciativas priorizadas contemplan también obras de agua, saneamiento y eficiencia energética en distintos puntos del país.

Con este avance, la administración nacional busca sostener el flujo de divisas destinadas a la inversión productiva y afianzar la cooperación institucional con las entidades financieras internacionales.

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