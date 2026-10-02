Caputo confirmó un nuevo RIGI por US$12.240 millones en Vaca Muerta

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el comité evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó un nuevo proyecto para una inversión por 12.240 millones de dólares en Vaca Muerta. La propuesta es de las petroleras Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para desarrollar el bloque Bajo del Choique-La invernada.

"Se trata de un desarrollo no convencional que prevé una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de m³ de gas durante la vida del proyecto, que tendrá a más del 92% de la producción destinada a la exportación", precisó el titular del Palacio de Hacienda en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Desde París, donde se encuentra junto al presidente Javier Milei por la Argentina Week, Caputo resaltó que la inversión será por 12.240 millones para perforar 620 pozos y construir plantas de tratamiento con sus ductos.

Subrayó, en este marco, que se generarán "más de 2.300 puestos de trabajo, entre construcción y operación". "Este proyecto exportará más de 100.000 barriles diarios por un valor entre petróleo y gas superior a los 2.300 millones de dólares anuales", completó.

Desde Pluspetrol, en tanto, ratificaron que el proyecto generará más de 2.350 puestos de empleo directos y se estima que el doble de indirectos. También proyectaron un promedio de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas.

La empresa además prevé una exportación total de 794 millones de barriles equivalentes de producción de crudo y gas, lo que implicaría la posibilidad de exportar 2.200 millones por año.