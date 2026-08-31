Caputo defendió el plan económico en el G20 y busca respaldo clave

En el marco de la reunión de ministros de Finanzas del G20, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso los principales ejes del programa económico de la Argentina ante las delegaciones internacionales en Asheville, Carolina del Norte.

El funcionario encabezó la comitiva oficial junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Durante el foro multilateral, la delegación nacional busca consolidar apoyo financiero y político en previsión de encuentros bilaterales con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Discurso enfocado en el ajuste fiscal y la inversión privada

Como orador principal de la sesión dedicada al crecimiento, Luis Caputo remarcó que la estabilidad macroeconómica constituye la premisa fundamental para asegurar el desarrollo sostenido y la atracción de capitales.

En su intervención, el titular del Palacio de Hacienda detalló las medidas impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei, subrayando una reducción del gasto público del 30% en términos reales desde diciembre de 2023 y la eliminación del déficit fiscal y cuasifiscal.

Asimismo, destacó la rebaja de impuestos equivalente a tres puntos del Producto Bruto Interno, la implementación de la reforma laboral y la baja de la intervención estatal mediante desregulaciones.

Proyecciones e indicadores presentados ante el foro

Al repasar las herramientas de incentivo económico, el ministro ponderó el desempeño del régimen RIGI, al señalar que ya cuenta con proyectos aprobados por cerca de 50.000 millones de dólares y otros en etapa de evaluación por 150.000 millones de dólares.

En esa línea, enfatizó que la economía nacional registrará un crecimiento en términos per cápita por primera vez en 16 años, sosteniendo de forma simultánea esquemas de superávit fiscal y de cuenta corriente.

El encuentro de trabajo en territorio estadounidense se extenderá hasta el martes 1 de septiembre, sirviendo como instancia preparatoria previa a la cumbre de jefes de Estado que se desarrollará durante el mes de diciembre en Miami.