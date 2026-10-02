Caputo defendió el programa de ciudadanía por inversión: "Argentina hoy es un faro de libertad"

El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó el lanzamiento del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, una iniciativa que tiene como objetivo atraer dólares al país. Aseguró que la propuesta busca "captar aún más la atención del mundo".

"Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo", subrayó el titular del Palacio de Hacienda durante la presentación del plan en la Embajada argentina en París en el marco de la Argentina Week.

Según informó el Ministerio de Economía, a partir del cuarto trimestre del año comenzarán a recibirse solicitudes y los interesados podrán adherirse mediante un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800.000 dólares creado específicamente para el programa. Además, podrán solicitar la ciudadanía el cónyuge y los hijos del titular.

Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, tendrán que aportar 100.000 dólares al Tesoro, mientras que el monto previsto para los menores de 18 años será de 25.000 dólares.

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE CIUDADANÍA POR INVERSIÓN DE ARGENTINA



La iniciativa busca promover la llegada de capitales y consolidar la integración internacional del país bajo un marco transparente y alineado con los más altos estándares globales de la OCDE y el GAFI.



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Cada solicitud será evaluada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con intervención de organismos como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. Tras el análisis, se elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada pedido de adhesión.

"Expectativas muy altas"

Durante el lanzamiento, Caputo recalcó que esquemas similares fueron implementados en otros países y afirmó que el Gobierno de Javier Milei trabajó durante los últimos dos años con firmas internacionales especializadas para adoptar prácticas utilizadas en esos programas.

Por último, aseveró que las expectativas de las firmas que asesoraron al Gobierno son "muy altas" y sentenció que el programa busca sumar una nueva vía para atraer capitales y proyectar a la Argentina internacionalmente.