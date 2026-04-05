Caputo defendió los créditos hipotecarios millonarios que tomaron sus funcionarios: "No hay nada ilegal ni inmoral"

Luis Caputo salió a defender públicamente los créditos hipotecarios que tomaron varios funcionarios de su equipo económico en el Banco Nación, en medio de una polémica que ya derivó en una denuncia judicial. "No hay nada de ilegal y mucho menos inmoral. Encuentro patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo un delito", disparó el ministro en una entrevista con Luis Majul en LN+.

Los créditos más abultados corresponden a Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, y a Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. En ambos casos, los montos equivalían a unos 350.000 dólares al momento de ser adjudicados: $510 millones para Inchauspe en diciembre pasado y $373 millones para Núñez en febrero del año anterior. Federico Furiase, secretario de Finanzas, figura también en la lista con un crédito de $376 millones.

El propio Caputo admitió que fue él quien alentó a su equipo a endeudarse. "Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos: vayan a tomar créditos hipotecarios, porque me parece una oportunidad única", sostuvo. Y fue más lejos: "Si lo pudieron sacar más funcionarios, les diría 'vayan y saquen'". El ministro argumentó que el acceso al crédito hipotecario "le conviene al país" porque es "un motor de reactivación fenomenal" y "la mayor justicia social".

Caputo también aprovechó para dar un consejo a la audiencia: "Apúrense, vayan todos a sacar un crédito hipotecario porque todavía hay sobrestock y las propiedades no han subido tanto. Después van a subir."

Sin embargo, la controversia no se detiene ahí. La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, presentó el viernes una denuncia judicial para que la Justicia investigue las condiciones en que el Banco Nación aprobó esos préstamos. "Hay que saber si los fondos de los ahorristas se están usando para pagar favores políticos", planteó Frade, quien reclamó que la investigación se haga "de modo urgente y sin influencias".

La nómina de beneficiados que detalla la denuncia es extensa. Además de Inchauspe, Núñez y Furiase, figuran Juan Pablo Carreira, titular de la Oficina de Respuesta Oficial ($113 millones); Emiliano Mongilardi, director de YPF ($309 millones); y varios legisladores de La Libertad Avanza: Mariano Campero, Santiago Santurio ($340 millones, en julio de 2025), Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni.