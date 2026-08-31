Caputo defiende el modelo económico de Milei en la cumbre del G20 y se reúne con Bessent

Luis Caputo, participará desde este lunes de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 en Asheville, Carolina del Norte, con una agenda centrada en el crecimiento global, la estabilidad macroeconómica y la situación financiera internacional. El ministro de Economía será uno de los principales expositores y tiene previsto reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El funcionario llegó a Estados Unidos acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning.

Actualmente Estados Unidos ejerce la presidencia del G20 y Bessent será el anfitrión de las reuniones en Asheville, que se extenderán desde este lunes hasta el martes.

Caputo será orador principal en un panel sobre crecimiento, donde expondrá y defenderá las medidas aplicadas por la Argentina para alcanzar la estabilidad macroeconómica y utilizarla como base para un crecimiento sostenido.

Desde el Palacio de Hacienda anticiparon que Caputo presentará ante sus pares del G20 la evolución del programa económico de Javier Milei y las políticas implementadas por el Gobierno.

Además, "Toto" participará de sesiones sobre la evolución de la economía mundial, deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera y fraude.

Luis Caputo expone el programa económico del gobierno de Javier Milei.

Caputo se reúne con Bessent



Uno de los encuentros más relevantes de la agenda será la reunión entre Caputo y Bessent, aunque el momento preciso todavía no fue informado oficialmente.

El funcionario estadounidense ocupa un lugar central en el vínculo entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Milei. El año pasado, Bessent tuvo un papel clave en el auxilio financiero estadounidense a la Argentina, mediante un esquema de apoyo por 20.000 millones de dólares instrumentado a través de un swap.

El encuentro en Asheville permitirá además repasar la relación económica entre ambos gobiernos en un contexto internacional marcado por las tensiones comerciales, los conflictos geopolíticos y la volatilidad de los mercados energéticos.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, y el ministro de Economía, Luis Caputo (Archivo).

La reunión de Caputo con Georgieva



Caputo también podría mantener un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La relación entre el ministro y Georgieva es fluida: compartieron recientemente la visita de la titular del FMI a la Argentina, que incluyó reuniones en Buenos Aires y una recorrida por Vaca Muerta en la provincia de Neuquén.

El encuentro en Estados Unidos se produciría además después de que la Argentina cumpliera una de las metas centrales del programa acordado con el FMI: la acumulación de reservas internacionales netas. Según la información proporcionada por el gobierno, las compras de dólares del Banco Central superaron los 14.000 millones de dólares en lo que va del año.