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Miércoles, 7 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Caputo destacó el crecimiento de la industria y la construcción en agosto

Seis de las nueve categorías industriales mostraron alzas, con los equipos e instrumentos a la cabeza. En lo que va del año, la industria acumula una baja de 2,7%, mientras que la construcción crece 0,8%.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en sus redes sociales que la industria y la construcción registraron crecimiento en agosto. Según los datos que difundió, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI Manufacturero) tuvo una expansión de 1,9% mensual en la serie desestacionalizada, mientras que el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) subió 0,4% en la misma comparación.

Qué sectores de la industria crecieron en agosto

De acuerdo con el informe, 6 de las 9 categorías en las que se desagrega el IPI Manufacturero mostraron subas respecto de julio. Las mayores variaciones se dieron en otros equipos, aparatos e instrumentos (+9,8%), muebles y otras industrias manufactureras (+4,3%), refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico (+3,6%) y automotores y otros equipos de transporte (+2,4%).

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, la industria registra una baja de 2,7%. Según explicó Caputo, ese período incluye el mes de julio, cuando una combinación de shocks transitorios tuvo un impacto generalizado sobre el nivel de actividad.

La construcción acumula una suba de 0,8% en el año

Por su parte, la actividad de la construcción, medida por el ISAC, acumula una expansión de 0,8% entre enero y agosto de 2026 en relación con el mismo período del año anterior.

Con estos números, el ministro buscó mostrar una recuperación de ambos sectores tras la caída de julio.

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