Caputo en el G 20: cómo es el plan de crecimiento que detalló

En el marco de la reunión ministerial de Finanzas del G20 desarrollada en Asheville, Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso los pilares del plan de crecimiento del Gobierno nacional ante representantes de las principales economías globales.

El titular del Palacio de Hacienda encabezó la comitiva argentina integrada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Durante el foro, la delegación avanzó en las gestiones para concretar encuentros bilaterales de alto nivel con el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Ejes del programa económico y reformas estructurales

Al actuar como orador principal en la sesión dedicada al crecimiento sustentable, Luis Caputo afirmó que la estabilidad macroeconómica representa el requisito indispensable para habilitar el desarrollo y la llegada de capitales privados.

Ante los delegados internacionales, el funcionario repasó las medidas impulsadas por la gestión del presidente Javier Milei, destacando una baja del 30% en el gasto público real desde diciembre de 2023, junto con el equilibrio del déficit fiscal y cuasifiscal.

Asimismo, resaltó la quita de impuestos por un valor equivalente a tres puntos del Producto Bruto Interno, la implementación de la reforma laboral y los avances legislativos sobre la nueva Carta Orgánica de la autoridad monetaria.

Incentivos al capital privado y proyecciones

El ministro ponderó la tracción del esquema RIGI, confirmando que ya registra proyectos aprobados por cerca de 50.000 millones de dólares y carpetas en evaluación por otros 150.000 millones de dólares.

En esa línea, Luis Caputo remarcó que la economía argentina volverá a registrar un crecimiento per cápita tras 16 años, sosteniendo al mismo tiempo los superávits fiscal y de cuenta corriente.

El encuentro multilateral en Carolina del Norte sirve como instancia preparatoria previa a la cumbre de jefes de Estado que tendrá lugar durante el mes de diciembre en Miami.