Caputo ironizó sobre el apoyo de EE.UU. para las elecciones: "¿Ahora te van a soltar la mano?"

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la Argentina continuará contando con el apoyo financiero del Tesoro de los Estados Unidos. Además, señaló que dicha asistencia se fundamenta en la condición de aliado que asumió el país en la región a partir de la asunción del presidente Javier Milei.

Al analizar la relación con la administración norteamericana y el comportamiento de las variables financieras en el marco del electoral, el titular del Palacio de Hacienda planteó: "No hay que saber de mercados o de economía, hay que tener un poquito de sentido común".

Durante su participación en un programa de streaming oficialista emitido este lunes, el funcionario nacional reflexionó sobre la continuidad de la ayuda de la administración de Donald Trump: "Si vos tenés un país que te ayudó en una elección de medio término y vos ahora pensás que en una presidencial, después de todo lo que le dio Milei a Estados Unidos con relación a esta región que la tiñó de azul, ¿ahora te van a soltar la mano?".

Respaldo internacional, swap con China y compras de reservas





Luego, el economista dio por garantizada la contención de Estados Unidos frente a eventuales turbulencias en los mercados y mencionó a las otras herramientas disponibles los recursos provenientes del acuerdo monetario con Pekín. "Con el swap con China pasa lo mismo, es una parte que es de libre disponibilidad y que en consecuencia podría usarse", explicó.

Asimismo, ponderó el nivel de credibilidad alcanzado por la administración libertaria ante los organismos internacionales y gobiernos extranjeros.

"Entiendo que a alguno le parezca raro, pero esto sucede cuando haces las cosas bien y ganas este nivel de confianza. Pensar que el Tesoro americano iba a estar comprando pesos nadie hubiera dicho que no era posible y se logró", repasó.

Luis Caputo durante la Argentina Week en París.

En ese contexto, Caputo enmarcó la acumulación de reservas internacionales y la búsqueda de financiamiento como decisiones preventivas destinadas a blindar la economía ante cualquier contingencia.

"Lo importante no es lo que pienso yo, sino lo que piensa la gente. Si se da lo que pienso yo, bárbaro; pero, si no, tengo que estar preparado para que los argentinos no sufran", enfatizó.

Proyecciones para 2027 y su postura sobre el "riesgo kuka"





En el plano político, el titular de la cartera económica se mostró convencido sobre la victoria de La Libertad Avanza en los próximos comicios presidenciales. "Creo que en todos los escenarios gana el Presidente. En todos. No hay ningún escenario en el que el Presidente no gane", aseveró.

No obstante, remarcó que su responsabilidad al frente del Palacio de Hacienda consiste en diseñar estrategias de resguardo frente a cualquier escenario de volatilidad: "Si pasa lo que yo creo que va a pasar, espectacular. Y si no pasa lo que yo creo que va a pasar, le vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado".

Finalmente, Caputo buscó precisar sus declaraciones previas vinculadas al denominado "riesgo kuka", expresión utilizada para referirse a una hipotética victoria de la oposición peronista.

"Muchas veces dicen ‘el ministro dice que no existe el riesgo kuka'. Yo digo que el riesgo de que gane el kirchnerismo, si me lo preguntás a mí, Toto, yo te digo: es cero. No hay ninguna posibilidad", concluyó.



