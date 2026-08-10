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Martes, 11 de agosto de 2026

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Caputo le respondió a Pagano tras denunciarlo penalmente: "Te va a estar llegando una querella por calumnias"

El ministro de Economía negó la acusación sobre el destino de los fondos y anticipó que donará el dinero que obtenga en la Justicia.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, le respondió públicamente a la diputada Marcela Pagano luego de que la legisladora presentara una denuncia penal en su contra y contra el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili

El funcionario rechazó la acusación por la presunta falta de trazabilidad en $4 billones de fondos públicos y anunció que iniciará acciones legales contra la congresista.

Cruzado en redes y advertencia judicial

A través de una cita directa al mensaje en el que la diputada anunció la presentación judicial, el titular de la cartera económica negó cualquier irregularidad en el manejo presupuestario y cruzó las imputaciones de la legisladora.

En su réplica, Caputo adelantó la estrategia legal que adoptará en los tribunales: "Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias, por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público".

Tensión política y batalla en la Justicia

El intercambio en redes sociales marca un punto de máxima tensión interna en el espacio oficialista tras las críticas de Pagano al manejo financiero del Banco Central y del Ministerio de Economía.

Con el anuncio de la querella por calumnias e injurias, el conflicto por el control y destino de los recursos públicos pasará a dirimirse en el ámbito de la Justicia Federal.

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