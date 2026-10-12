Caputo negó versiones sobre su salida del Gobierno: "No voy a renunciar"

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió este lunes al cruce de las versiones que indican que se alejaría del Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei. "No voy a renunciar", subrayó el titular del Palacio de Hacienda al responderle a un usuario de redes sociales que criticó su gestión.

"Sos ministro de economía por segunda vez y tenés los peores números internacionales de la historia, ni se te ocurra renunciar que vas a tener que pagar por todo", fue el duro cuestionamiento de un usuario de X a Caputo y el ministro le contestó: "Primera vez chiquilín, y quédate tranquilo que no voy a renunciar, así que aun tipos como vos van a poder vivir en un país mejor".

Las dudas sobre la continuidad de Caputo surgieron tras su ausencia en la reunión de gabinete de la semana pasada, un encuentro al que asistió el economista Alberto Ades.

En las últimas horas, quien también intentó ponerle fin a los rumores sobre la salida de Caputo fue el Presidente al remarcar que "nadie lo cuestiona" a Caputo.

"Yo tengo una relación simbiótica con 'Toto' Caputo, o sea, es literalmente simbiótica", enfatizó Milei y subrayó: "Hablamos regularmente y tenemos la visión perfectamente alineada".

"Disparate total"

En declaraciones radiales, el jefe de Estado calificó como "un disparate total" las versiones de alejamiento del titular de Hacienda y advirtió que aparecieron en la víspera de un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de la asamblea del organismo en Tailandia.

"Le inventan esto", apuntó Milei y criticó a los que dicen tener "inside information" y hacen correr versiones en grupos de WhatsApp. "Eso es ir contra los intereses del país directamente, porque lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando tiene que sentarse a negociar con el FMI. Es una canallada. Eso es traición a la patria", aseveró.