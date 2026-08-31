Caputo se reunió con Georgieva en el G20 para revisar la agenda económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión de trabajo con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de la cumbre del G20 que se desarrolla en Asheville, Estados Unidos.

El encuentro institucional se produjo en el inicio del foro multilateral que reúne a ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales de las principales economías globales.

Durante las conversaciones, la comitiva argentina repasó los resultados del programa económico y la marcha de los indicadores macroeconómicos locales.

Evaluación de indicadores y respaldo institucional

Tras la finalización del intercambio, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que dialogaron sobre los avances registrados para consolidar la estabilidad financiera del país y la sostenibilidad del programa fiscal.

Por su parte, Kristalina Georgieva valoró los avances en materia de equilibrio de cuentas públicas y el rumbo de las reformas estructurales implementadas por la gestión del presidente Javier Milei.

La delegación argentina, integrada también por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, busca afianzar los lazos con los organismos multilaterales de crédito.

Gran encuentro con @KGeorgieva en el marco de las reuniones del G20.

Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento. pic.twitter.com/dDrU8zioJQ — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 31, 2026

Proyecciones para la agenda bilateral

El diálogo entre Luis Caputo y las autoridades del organismo multilateral forma parte de las actividades preparatorias del equipo económico dentro del evento en Carolina del Norte.

En paralelo a las deliberaciones técnicas del bloque internacional, la agenda del ministro contempla otros encuentros clave con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El desarrollo del foro continuará con comisiones dedicadas al crecimiento sostenido y las dinámicas del sistema financiero mundial.