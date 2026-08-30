Caputo viaja a la cumbre del G20: reuniones con Bessent y Georgieva, y defensa del programa económico de Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, viaja a Estados Unidos para participar de la cumbre del G20 en Asheville, Carolina del Norte, donde defenderá el rumbo del programa económico del gobierno de Javier Milei.

Durante el evento, el funcionario sostendrá reuniones clave con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en un contexto atravesado por tensiones globales y el monitoreo internacional sobre las metas financieras argentinas.

Disertación principal y agenda multilateral

En el marco de la Reunión Ministerial de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales, el titular del Palacio de Hacienda será el orador principal en la sesión enfocada en el crecimiento global.

La delegación oficial está integrada también por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

Desde el área económica adelantaron el eje central de su exposición: "Caputo va a disertar sobre las medidas implementadas en la Argentina para generar estabilidad macroeconómica como base para el crecimiento sostenido".

Además de su intervención, la agenda de trabajo abarca debates sobre la deuda soberana, desequilibrios globales, educación financiera, regulación de criptomonedas y la modernización del sistema financiero internacional.

Alianzas políticas y seguimiento del acuerdo financiero

La cumbre servirá de escenario para ratificar los lazos políticos con la administración de Donald Trump.

El encuentro estratégico con Scott Bessent busca afianzar la alineación bilateral, tras el respaldo otorgado por la gestión estadounidense y las recientes negociaciones comerciales que permitieron un cupo extra de exportación de carne a ese mercado.

Por otro lado, la reunión prevista con Kristalina Georgieva abordará el cumplimiento de las metas del plan actual, que incluye el superávit fiscal, la emisión monetaria y el nivel de reservas internacionales.

Si bien el equipo del organismo multilateral reconoce los avances técnicos, mantiene bajo análisis variables socioeconómicas como el impacto de la recaudación y la mora crediticia en la población.

En este sentido, la vocera del organismo internacional, Julie Kozack, quien acompaña a la delegación en la cumbre, ha remarcado en sus apariciones públicas la necesidad de atender las demandas sociales dentro del marco del programa de ordenamiento fiscal.