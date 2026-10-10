Caputo viaja a Tailandia y se reunirá con Kristalina Georgieva, titular del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, y su viceministro, José Luis Daza, viajarán en las próximas horas rumbo a Bangkok, Tailandia, para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Durante la cumbre, la delegación argentina mantendrá un mano a mano clave con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, así como con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el brasileño Ilan Goldfajn.

Tailandia como escenario clave: la agenda del equipo económico

La gira en Bangkok abarcará un cargado esquema de negociaciones y exposiciones internacionales: