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Sábado, 10 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
ENCUENTRO

Caputo viaja a Tailandia y se reunirá con Kristalina Georgieva, titular del FMI

El ministro de Economía y su viceministro, José Luis Daza, participarán de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. Se cruzarán con Kristalina Georgieva y los principales líderes de bancos multilaterales en un momento clave para los vencimientos de deuda.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, y su viceministro, José Luis Daza, viajarán en las próximas horas rumbo a Bangkok, Tailandia, para participar de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Durante la cumbre, la delegación argentina mantendrá un mano a mano clave con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, así como con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el brasileño Ilan Goldfajn.

Tailandia como escenario clave: la agenda del equipo económico

La gira en Bangkok abarcará un cargado esquema de negociaciones y exposiciones internacionales:

  • Mesa con el FMI: encuentro de trabajo con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo junto a ministros de la región.

  • Cumbre del G20: participación en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales.

  • Orador principal: disertación en el panel organizado por el Banco Mundial sobre "El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe".

  • Definiciones políticas: presencia en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), órgano que fija el rumbo estratégico de los organismos multilaterales de crédito.

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