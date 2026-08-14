Carne argentina en Estados Unidos: Quirno aclaró el retiro de 13 toneladas

El canciller Pablo Quirno aclaró la situación generada tras el retiro obligatorio de 13,4 toneladas de carne vacuna argentina en Estados Unidos, dispuesto por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El funcionario aseguró que la medida no respondió a fallas de inocuidad ni de calidad del producto, sino a un incumplimiento del trámite de reinspección por parte del distribuidor norteamericano.

IMPORTANTE: SOBRE EL RETIRO DE 13,4 TONELADAS DE CARNE VACUNA ARGENTINA EN ESTADOS UNIDOS



Debido a un incumplimiento administrativo por parte del importador dentro del proceso de importación en Estados Unidos, el 11 de agosto de 2026, el Departamento de Agricultura de Estados... — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 13, 2026

El motivo de la medida del USDA y la aclaración oficial

Según se informó oficialmente, la mercadería fue liberada comercialmente antes de finalizar la reinspección obligatoria exigida por los controles sanitarios estadounidenses.

Ante esta situación, las autoridades del Ministerio de Economía y la Secretaría de Ganadería y Pesca remarcaron que el sistema sanitario y de exportación de carne de la Argentina se encuentra totalmente preservado.

Desde la Cancillería Argentina detallaron que la propia empresa importadora emitió un documento asumiendo la responsabilidad del error operativo.

La firma envió una notificación al Meat Import Council of America (MICA) para certificar que el inconveniente se originó dentro de territorio estadounidense y desvincular por completo al frigorífico exportador argentino.

Mantenimiento de las exportaciones a los Estados Unidos

A través de un comunicado difundido por la Agencia Noticias Argentinas, el canciller Pablo Quirno enfatizó que el flujo de comercio exterior ganadero entre ambos países no sufrió alteraciones.

Las exportaciones de carne hacia el mercado norteamericano continúan operando dentro de los canales normativos habituales.

El pronunciamiento del Palacio San Martín buscó brindar tranquilidad a los productores de la industria cárnica y a los operadores del sector agroexportador.

El Gobierno nacional confirmó que los envíos al mercado internacional mantienen sus estándares de seguridad alimentaria e inocuidad sanitaria.