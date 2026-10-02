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Viernes, 2 de octubre de 2026

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DENUNCIA

Carrió denunció penalmente a Javier MileI por violencia de género y abuso de autoridad tras sus ataques a una periodista

La exdiputada de la Coalición Cívica presentó una denuncia penal contra el Presidente por los insultos propinados hacia la periodista María Eugenia Duffard.

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La exdiputada y referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció penalmente al presidente Javier Milei por los insultos dirigidos contra la periodista María Eugenia "Maru" Duffard

La presentación plantea un presunto caso de abuso de autoridad en contexto de violencia de género, mediática, digital e institucional por parte del mandatario.

En la denuncia, Carrió cuestionó las publicaciones realizadas por Milei en la red social X, donde calificó a Duffard con expresiones como "zurda inmunda" y "basura corrupta". En ese sentido, la exlegisladora sostuvo que esos mensajes exceden un intercambio político y pidió que se investiguen sus eventuales consecuencias jurídicas.

Elisa Carrió denunció a Javier Milei por sus agresiones a una periodista.

Elisa Carrió denunció a Javier Milei por sus agresiones a una periodista.

La presentación también solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal. Este organismo tiene entre sus funciones investigar y abordar casos vinculados con distintas formas de violencia contra las mujeres.

El conflicto comenzó luego de una entrevista realizada por Duffard al diputado Máximo Kirchner, en la que se abordó, entre otros temas, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. A partir de fragmentos de esa entrevista, Milei cuestionó públicamente a la periodista.

En tanto, Duffard respondió a las acusaciones y rechazó que su posición implicara respaldar al kirchnerismo. Además, recordó su trabajo periodístico durante 2015 en Periodismo para Todos, el programa conducido por Jorge Lanata, donde participó de investigaciones sobre casos de corrupción.

Por último, Carrió sostuvo en su presentación que las expresiones del Presidente deben ser analizadas a la luz de las normas nacionales y tratados internacionales relacionados con la violencia contra las mujeres y el ejercicio de la actividad periodística.

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