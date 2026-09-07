Casi la mitad de los argentinos siente que la economía empeora y que el plan de Milei "hace sufrir sin sentido"

El malestar con la economía y con el rumbo del Gobierno volvió a marcar el humor social. Según el último Informe Público de la consultora Giacobbe & Asociados, correspondiente a agosto de 2026, casi la mitad de los consultados aseguró que la situación económica está empeorando y que la está sufriendo en carne propia: ese grupo trepó al 48,9%.

En paralelo, y casi en el mismo nivel, el 47,8% eligió la opción más crítica sobre la gestión de Javier Milei: sostuvo que "el plan es equivocado" y que "la gente sufre sin sentido". Dos preguntas distintas que, sin embargo, terminan apuntando al mismo lugar.

El bolsillo, en el centro de la escena

Consultados sobre cómo perciben la economía, el 48,9% respondió que "está empeorando" y que lo está sufriendo, la opción más elegida por lejos. Si se le suma el 9,5% que también ve un deterioro aunque dice no sufrirlo, la mirada negativa alcanza al 58,4% de la muestra.

Del otro lado, el optimismo quedó bastante más abajo: el 28,5% afirmó que la economía mejora y que lo está sintiendo, y otro 7,3% dijo que mejora pero sin percibirlo todavía. Un 5,3% la considera estancada. En números redondos, por cada persona que siente una mejora, hay casi dos que sienten que la cosa va para atrás.

Qué piensan del plan de Milei

La foto se repite cuando la pregunta apunta directo al programa económico del Gobierno. La respuesta más votada, con el 47,8%, fue la más dura: que el plan "es equivocado" y que provoca sufrimiento "sin sentido".

El respaldo, en cambio, aparece fragmentado. Un 22,4% pidió "aguantar el ajuste" con la expectativa de estar mejor en el futuro, y un 16,8% directamente relativizó el costo al considerar que "no hay un ajuste tan grande". Sumadas, esas dos posturas de paciencia y apoyo llegan al 39,2%. Más atrás quedaron el 8,7% que admite no entender el plan y el 3,6% que le encuentra sentido pero duda si podrá soportar la crisis.

Una imagen presidencial en rojo

El clima económico se traslada de lleno a la evaluación del Presidente. La imagen negativa de Milei se ubicó en el 55,7%, contra un 36,1% de imagen positiva. La serie histórica de la consultora deja ver el desgaste: el mandatario supo tener picos de 58,7% de imagen positiva, muy lejos del registro actual.

El fastidio no distingue camisetas

El malhumor tampoco perdona al resto de la dirigencia. En el relevamiento de imágenes, prácticamente todas las figuras medidas quedaron con rechazo alto: Patricia Bullrich (52,5% negativa), Axel Kicillof (52,2%), Cristina Kirchner (55,6%) y Mauricio Macri (58,7%), mientras que Victoria Villarruel (60,4%) y Máximo Kirchner (65,8%) encabezaron las peores mediciones. Un dato que refuerza la idea de una sociedad más enojada con la política en general que con un espacio en particular.

Ficha técnica

El relevamiento fue realizado por Giacobbe & Asociados entre el 24 y el 30 de agosto de 2026, en todo el país, sobre una muestra de 2.500 casos, con un margen de error de ±2%, mediante encuestas a dispositivos móviles y cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas.