Caso Adorni: el juez Lijo ordenó el levantamiento del registro de llamadas de Marcelo Grandio

El juez federal Ariel Lijo ordenó este martes el peritaje de los llamados entrantes y salientes de Marcelo Grandio, el empresario de medios vinculado al entorno del Jefe de Gabinete.



La resolución judicial se produce tras la denuncia por el presunto pago de un vuelo privado con destino a Punta del Este, viaje que se encuentra bajo la lupa de la justicia para determinar si existieron irregularidades o dádivas.

Medidas de prueba y entrecruzamiento

La solicitud del magistrado apunta a reconstruir la red de comunicaciones de Marcelo Grandio durante el período en que se realizó el traslado a Uruguay.



El objetivo principal de la fiscalía es constatar la frecuencia y el contenido de los contactos con funcionarios públicos, buscando establecer si el financiamiento del vuelo privado guarda relación con beneficios comerciales obtenidos por sus empresas.

En paralelo, la justicia busca determinar si el vínculo personal entre el periodista y la Jefatura de Gabinete influyó en la adjudicación de pautas o contratos estatales.



El levantamiento de los registros telefónicos se considera una pieza clave para el avance de la instrucción penal.

Contratos con la TV Pública

Como parte de la misma investigación, las autoridades de la TV Pública remitieron un informe oficial al juzgado de Ariel Lijo.



En el documento, el canal estatal confirmó que, desde el año 2024, mantuvo al menos seis contratos vigentes con Imhouse, la productora de contenidos fundada y dirigida por el propio Marcelo Grandio.

La información aportada por la emisora pública será analizada por el equipo forense para verificar la legalidad de las contrataciones y si las mismas cumplieron con los procesos de licitación correspondientes.

La coincidencia temporal entre los contratos y el vuelo a Punta del Este es uno de los ejes centrales que intenta desentrañar la investigación judicial en curso.