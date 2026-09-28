Caso ANDIS: detectaron un desfasaje de $158.000 millones y sobreprecios de hasta el 1900%

Una auditoría encarada por el Gobierno nacional detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que estuvo conducido por Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.

Las actuaciones puestas a disposición de la Justicia revelaron diferencias sustanciales en los pasivos informados, sobreprecios millonarios en insumos ortopédicos y pagos duplicados a proveedores.

El informe abarcó la revisión de la gestión hasta el 21 de agosto de 2025, examinando los pagos a droguerías, las cajas chicas, la rendición de equipos electrónicos, la nómina de empleados, las declaraciones juradas y la totalidad de los contratos vigentes.

Inconsistencias en los números

Entre los hallazgos centrales, los auditores consignaron que "se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible".

La brecha surgió al cotejar la información remitida por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) con la reportada por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS) -encargada de la ejecución de programas como Incluir Salud-, siendo esta última la que presentó el monto de deuda más elevado.

Frente a este descalce, desde la DNASS justificaron que tanto los importes como su clasificación pudieron haber registrado variaciones a raíz de "errores involuntarios en la carga realizada por prestadores".

Sin embargo, la dependencia se encuentra bajo la órbita de la investigación judicial del fiscal Franco Picardi por presunto fraude y cobro de comisiones de hasta el 20%, en el marco de contrataciones con sobreprecios y faltas a los procedimientos administrativos.

En paralelo, la auditoría cuestionó la recurrencia a la figura de "legítimo abono" para cancelar bienes o servicios ya prestados sin haber sorteado las licitaciones u órdenes de compra ordinarias.

Si bien no se identificaron al detalle las erogaciones individuales concretadas bajo esta modalidad, se precisó que los proveedores de insumos y medicamentos percibieron $479.504 millones entre 2024 y agosto de 2025.

Sobreprecios del 1972%, facturas duplicadas y prótesis no entregadas

A la par de la revisión contable, informes técnicos remitidos al fuero penal por el Ministerio de Salud y el interventor del organismo, Alejandro Vilches, fundamentaron sospechas sobre la adquisición de insumos médicos.

Los documentos incorporados a la causa judicial detallan abismales diferencias de precios en comparación con otros organismos del Estado:

Válvulas transcatéter : Se abonaron $425 millones a la firma Farma Salud por válvulas bicavales, mientras que el PAMI había adjudicado un sistema equivalente por $124,2 millones, lo que representa una diferencia del 1972%.

Válvulas pulmonares e implantes: Se constató un sobreprecio del 711% en válvulas pulmonares y un costo promedio de US$ 62.613 en implantes cocleares provistos por Droguería Floresta, importe sustancialmente superior a las referencias del mercado.

Una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones en la ex ANDIS y sobreprecios de hasta el 1900%.

Productos importados y duplicaciones: Se detectó una brecha de entre el 300% y el 1000% en insumos importados respecto de sus alternativas nacionales, un desfasaje del 219% en la compra de un neuroestimulador y el pago duplicado de una factura a la firma Indecomm por $28,7 millones cada una.

El expediente también expone una irregularidad detectada en la provincia de Río Negro. Allí, la documentación de la ex ANDIS daba por entregada una prótesis destinada a un paciente que había sufrido una amputación.

Sin embargo, los peritajes confirmaron que el elemento nunca fue recibido por el beneficiario y que el remito firmado por su madre habría sido obtenido mediante una "inducción a error" durante las etapas previas de toma de medidas.