Causa AMIA: la Justicia procesó a ocho altos mandos de Irán y el Líbano

El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete exfuncionarios iraníes y a un ciudadano libanés acusados de participar en la organización y ejecución del atentado terrorista contra la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA).

La resolución dictada en la Justicia Federal marca un avance determinante para que los imputados puedan ser sometidos a un inédito proceso de juicio en ausencia en el país.

La decisión judicial alcanza a exaltos mandos del gobierno de Irán y de la organización Hezbollah, sobre quienes pesan órdenes de captura internacional vigentes con alertas rojas de Interpol.

La medida busca fijar la responsabilidad penal de los acusados a 32 años del ataque que provocó 85 víctimas mortales en Buenos Aires.

Los procesados y el marco de las imputaciones

Entre los procesados figuran exjerarcas diplomáticos y militares del régimen iraní que ejercían funciones al momento del ataque en julio de 1994, así como miembros del brazo armado de Hezbollah.

Las imputaciones incluyen delitos de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía y por un medio idóneo para causar un peligro común.

La resolución judicial se fundamenta en pruebas recolectadas a lo largo de la instrucción que vinculan la planificación del atentado con las máximas autoridades de la República Islámica de Irán y la logística ejecutada por la estructura operativa asentada en la zona de la Triple Frontera.

Hacia el histórico juicio en ausencia

Con los procesamientos firmados, el expediente queda formalmente en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio en ausencia, un mecanismo legal impulsado para evitar la paralización de la causa ante la negativa de los acusados de presentarse ante los tribunales argentinos.

El magistrado encomendó continuar con la tramitación formal necesaria para convocar a la instancia oral. De concretarse, será la primera vez que la Justicia Argentina aplique esta herramienta procesal en una causa de lesa humanidad y terrorismo internacional.