Causa AMIA: Patricia Bullrich afirmó que el juicio en ausencia busca "terminar con la impunidad"

La senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, destacó la resolución judicial que dictó el procesamiento de ocho ciudadanos extranjeros en el marco de la causa por el atentado a la AMIA.

A través de una publicación en sus redes sociales, la legisladora recalcó que "32 años tuvieron que pasar para que la Justicia pueda avanzar contra los iraníes prófugos acusados por el atentado a la AMIA".

En este marco, ponderó que la Ley de Juicio en Ausencia, aprobada en el 2025, "vino a terminar con la impunidad". La medida se efectivizó a partir de una resolución dictada por el juez Daniel Rafecas, quien determinó su aplicación por primera vez en la historia judicial argentina.

La medida alcanzó a un total de siete ciudadanos de nacionalidad iraní y a un ciudadano libanés.

El magistrado atribuyó a los imputados diversos grados de participación en el ataque terrorista perpetrado en julio de 1994.

El listado de personas procesadas por su presunta intervención en la toma de decisiones y en la facilitación de la estructura estatal para la ejecución del atentado comprende a ex funcionarios y altos mandos extranjeros, entre los que figuran Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi.

Asimismo, la resolución judicial incluye a ex diplomáticos y agentes vinculados a organismos de inteligencia iraníes, identificados como Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari, a quienes se les imputa haber brindado aportes logísticos indispensables desde las sedes diplomáticas y redes operativas.

La medida también alcanzó al ciudadano libanés Salman Raouf Salman, conocido en la comunidad como Samuel El Reda e integrante de la organización Hezbollah, señalado como el presunto coordinador operativo de la fase final del ataque.

En este sentido, la jefa del bloque oficialista en la cámara alta contrastó el alcance de la medida reciente con las gestiones diplomáticas del pasado. "Si un acusado de terrorismo se fuga, la Justicia no se detiene. Todo lo contrario al Memorándum con Irán que firmó Cristina Kirchner para exculparlos y que queden impunes", concluyó la senadora.